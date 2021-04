Indian Railways: गोड्डा-दिल्ली के बीच आज से दौड़ेगी हमसफर स्पेशल ट्रेन, जानें लेटेस्ट अपडेट

झारखंड के गोड्डा शहर को भारतीय रेलवे की तरफ से तोहफा मिला है. गोड्डा के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है. आज से गोड्डा से नई दिल्ली के लिए हमसफर स्पेशल दौडेगी. रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर हमसफर स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना करेंगे. हालांकि, इसके नियमित चलने की घोषणा बाद में की जाएगी.

बता दें कि इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको पहले ही टिकट बुकिंग करनी होगी. इसके लिए टिकट बुकिंग 7 अप्रैल से सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. यात्री गोड्डा से नई दिल्ली के लिए रेलवे रिजर्वेशन केंद्र और ई टिकट दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं.

An initiative by Railways towards All round progress of Jharkhand:



Dedication of Hansdiha-Godda New Line and flag off of Godda- New Delhi Humsafar spl train by Hon'ble Minister Shri @PiyushGoyal today at 3 pm



Watch Live :https://t.co/gtNF2Cm92E pic.twitter.com/anAQ45feOb