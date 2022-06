अब मर्चेंट नेवी में हो पाएगा भारतीय नौसैनिकों का ट्रांसफर, हुआ समझौता

अब भारतीय नौसेना के कर्मचारी मर्चेंट नेवी में ट्रांसफर हो सकेंगे. इसके लिए भारतीय नौसेना (Indian Navy) और नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) के बीच समझौता हुआ है. 20 जून 2022 को हुए MOU के तहत नेवी के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी मर्चेंट नेवी में काम कर सकेंगे.

नौवहन महानिदेशालय ने अंतरराष्ट्रीय एसटीसीडब्ल्यू (नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक) परंपरा के अनुसार भारतीय नौसेना कर्मियों के प्रमाणीकरण करेगा. यह समझौता नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) सहित समुद्री क्षेत्र पर भारत सरकार के कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों का बेहतर उपयोग हो पाएगा.

MoU signed between @indiannavy and the Directorate General of Shipping on 20 Jun 22 to facilitate the transition of Indian Navy personnel, both serving and retired, into the Merchant Navy



