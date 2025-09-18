'राहुल गांधी के हिट एंड रन केस बहुत हैं...', वोट चोरी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर का पलटवार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. इन आरोपों को सत्तारूढ़ बीजेपी ने सिरे से खारिज कर ड्रामा करार दिया.

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी की झूठ बोलने की आदत हो गई है. उनके हिट एंड रिन केसेज बहुत हैं. वह हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे लेकिन ये तो फुलझड़ी निकली और वो भी फुस्स.

उन्होंने कहा कि वह चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और जनता द्वारा नकारे जा रहे हैं. इस वजह से उनकी हताशा बढ़ती जा रही है. वह गलत और निराधार आरोप लगा रहे हैं. रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा से कांग्रेस का ही कैंडीडेट जीता था. इस तरह राहुल ने हाइड्रोजन बम अपने ही ऊपर फोड़ लिया है.

#WATCH | On Lok Sabh LoP Rahul Gandhi's press conference, BJP MP Anurag Thakur says, "...While the Election Commission of India is functioning without bias, Rahul Gandhi is busy weakening democracy, misleading citizens, and trying to create a situation like Bangladesh and… pic.twitter.com/C2l9vC9cXm — ANI (@ANI) September 18, 2025

ठाकुर ने कहा कि क्या कांग्रेस ने वोट चोरी की थी क्योंकि जीता तो कांग्रेस का प्रत्याशी था उस जगह से. कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया. राहुल गांधी का बार-बार प्रयास है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया है. देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है. जब-जब ये कोर्ट जाते हैं, मुंह की खाते हैं इसलिए ये कोर्ट नहीं जाना चाहते. इनका काम सिर्फ ड्रामा करने है. ये धमाका करने आए थे लेकिन ड्रामा करके चले गए. इन्हें धमाका नहीं ड्रामा करना आता है. क्या घुसपैठियों का वोट बचाना एजेंडा है. कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाना चाहती है. इनकी राजनीति घुसपैठिया बचाओ है.

बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में फेक लॉगइन का इस्तेमाल कर 6000 से ज्यादा वोट काटे गए. उन्होंने इस दौरान प्रेजेंटेश के दौरान वोट चोरी के आरोप और सबूत दिखा गए. राहुल ने इस दौरान ऐसे वोटर्स से भी मुखातिब किया, जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए.

