scorecardresearch
 

Feedback

'राहुल गांधी के हिट एंड रन केस बहुत हैं...', वोट चोरी के आरोपों पर अनुराग ठाकुर का पलटवार

राहुल ने कहा कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में किसी ने 6018 वोटों को डिलीट करने की कोशिश की. हमें नहीं पता कि 2023 चुनाव में कुल कितने वोट डिलीट किए गए. ये 6028 वोटों से ज्यादा हैं लेकिन कोई इन 6018 वोटों को डिलीट करते हुए पकड़ा गया और यह संयोग से पकड़ा गया. 

Advertisement
X
राहुल गांधी के आरोपों पर क्या बोले अनुराग ठाकुर (Photo: PTI)
राहुल गांधी के आरोपों पर क्या बोले अनुराग ठाकुर (Photo: PTI)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. इन आरोपों को सत्तारूढ़ बीजेपी ने सिरे से खारिज कर ड्रामा करार दिया.

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी की झूठ बोलने की आदत हो गई है. उनके हिट एंड रिन केसेज बहुत हैं. वह हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे लेकिन ये तो फुलझड़ी निकली और वो भी फुस्स. 

उन्होंने कहा कि वह चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और जनता द्वारा नकारे जा रहे हैं. इस वजह से उनकी हताशा बढ़ती जा रही है. वह गलत और निराधार आरोप लगा रहे हैं. रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा से कांग्रेस का ही कैंडीडेट जीता था. इस तरह राहुल ने हाइड्रोजन बम अपने ही ऊपर फोड़ लिया है. 

ठाकुर ने कहा कि क्या कांग्रेस ने वोट चोरी की थी क्योंकि जीता तो कांग्रेस का प्रत्याशी था उस जगह से. कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया. राहुल गांधी का बार-बार प्रयास है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया है. देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है. जब-जब ये कोर्ट जाते हैं, मुंह की खाते हैं इसलिए ये कोर्ट नहीं जाना चाहते. इनका काम सिर्फ ड्रामा करने है. ये धमाका करने आए थे लेकिन ड्रामा करके चले गए. इन्हें धमाका नहीं ड्रामा करना आता है. क्या घुसपैठियों का वोट बचाना एजेंडा है. कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाना चाहती है. इनकी राजनीति घुसपैठिया बचाओ है. 

Advertisement

बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में फेक लॉगइन का इस्तेमाल कर 6000 से ज्यादा वोट काटे गए. उन्होंने इस दौरान प्रेजेंटेश के दौरान वोट चोरी के आरोप और सबूत दिखा गए. राहुल ने इस दौरान ऐसे वोटर्स से भी मुखातिब किया, जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement