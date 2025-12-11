हाथ में हथकड़ी, पुलिस का घेरा... थाईलैंड में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स की सामने आई पहली तस्वीर

6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बिर्च बाय रोमियो नाइटक्लब में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था. इस घटना में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे. हादसे के बाद क्लब के मालिकों लूथरा ब्रदर्स- सौरभ और गौरव लूथरा मुख्य आरोपी बनाया गया है. अब दोनों थाईलैंड के मशहूर शहर फुकेट में हिरासत में लिए गए हैं. गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाएगी.

आग लगने के ठीक पांच घंटे बाद लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे. बाद में उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर और इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, गोवा पुलिस की एक टीम भाइयों को हिरासत में लेने और उन्हें ट्रायल के लिए भारत वापस लाने के लिए थाईलैंड जाएगी.

लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिए जाने के बाद के एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जो इंडिया टुडे को मिले हैं, उनमें फुकेट का वह सेंटर दिखाया गया है, जहां उन्हें भारत डिपोर्ट किए जाने तक रखा गया है.

एक तस्वीर में एक भाई हथकड़ी पहने थाईलैंड पुलिस के सामने खड़ा दिख रहा था.

इंडिगो से हुए थे फरार...

एयरलाइन में कैंसलेशन और देरी की वजह से देश भर में मची अफरा-तफरी के बीच इंडिगो फ्लाइट से उनके भागने से शक पैदा हुआ था. बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि भाइयों ने 7 दिसंबर को सुबह 1.17 बजे थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट बुक किए थे, शायद उस वक्त जब फायर फाइटर और पुलिसकर्मी गोवा में उनके नाइटक्लब में लगी आग को बुझाने और बचाव अभियान चलाने की कोशिश कर रहे थे.

कोर्ट में अर्जी...

गिरफ्तारी के डर से दोनों भाइयों ने भारत लौटने से मना कर दिया था और प्री-अरेस्ट बेल के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी दी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे अरपोरा क्लब में रोज़ाना का काम नहीं देखते थे और अधिकारियों के बदले की भावना वाले बर्ताव के शिकार थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी थाईलैंड यात्रा भागने के लिए नहीं, बल्कि एक प्लान्ड बिज़नेस मीटिंग थी.

लगा लापरवाही का आरोप

गोवा पुलिस की FIR के मुताबिक, बिर्च बाय रोमियो लेन में आग बुझाने के यंत्र, अलार्म, आग बुझाने का सामान और फायर ऑडिट का रिकॉर्ड नहीं था- ये सभी आग से सुरक्षा के बेसिक नियम हैं. इसके अलावा, पुलिस ने कहा कि मालिकों, मैनेजर, पार्टनर, इवेंट ऑर्गनाइज़र और सीनियर स्टाफ ने 'बिना सही देखभाल और सावधानी बरते' और 'पूरी जानकारी' होने के बावजूद कि इससे एक जानलेवा हादसा हो सकता है, वेन्यू पर आग से जुड़ा एक्ट किया. FIR में यह भी बताया गया कि नाइटक्लब के डेक और ग्राउंड फ्लोर दोनों पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, जिसकी वजह से कई मेहमान आग की लपटों में फंस गए.

