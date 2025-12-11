scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथ में हथकड़ी, पुलिस का घेरा... थाईलैंड में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स की सामने आई पहली तस्वीर

भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने फुकेट में गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपियों लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया है. ये दोनों आरोपी घटनास्थल के नाइटक्लब के फाउंडर थे और हादसे के बाद फरार हो गए थे. उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आसान बनायी जा रही है.

Advertisement
X
थाइलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स (Photo: ITG)
थाइलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स (Photo: ITG)

6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित बिर्च बाय रोमियो नाइटक्लब में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया था. इस घटना में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे. हादसे के बाद क्लब के मालिकों लूथरा ब्रदर्स- सौरभ और गौरव लूथरा मुख्य आरोपी बनाया गया है. अब दोनों थाईलैंड के मशहूर शहर फुकेट में हिरासत में लिए गए हैं. गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाएगी.

आग लगने के ठीक पांच घंटे बाद लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे. बाद में उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर और इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, गोवा पुलिस की एक टीम भाइयों को हिरासत में लेने और उन्हें ट्रायल के लिए भारत वापस लाने के लिए थाईलैंड जाएगी.

लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिए जाने के बाद के एक्सक्लूसिव विजुअल्स, जो इंडिया टुडे को मिले हैं, उनमें फुकेट का वह सेंटर दिखाया गया है, जहां उन्हें भारत डिपोर्ट किए जाने तक रखा गया है.

सम्बंधित ख़बरें

luthra brothers detained in phuket on india's request after goa nightclub fire
गोवाअग्निकांड: फुकेट में धरे गए लूथरा ब्रदर्स, पहली तस्वीर आई सामने 
नाइटक्लब हादसे के बाद देश छोड़कर भाग गए थे लूथरा ब्रदर्स
गोवा से भागकर थाईलैंड के फुकेट में छुपे थे लूथरा ब्रदर्स, 100 घंटे के अंदर दबोचे गए 
गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे लूथरा ब्रदर्स का पकड़ा गया झूठ (Photo: ITG)
'आतिशबाजी के चलते क्लब में लगी आग', लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में दिए तर्क, आज फिर सुनवाई 
नाइट क्लब में आग की घटना के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए. (Photo- Instagram)
गोवा अग्निकांड: फुकेट से आगे नहीं जा पाएंगे लूथरा ब्रदर्स! सरकार ने रद्द किया दोनों का पासपोर्ट 
गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे लूथरा ब्रदर्स का पकड़ा गया झूठ (Photo: ITG)
गोवा अग्निकांड पर नया खुलासा, जमानत के लिए कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स ने बोला झूठ? 

goa nightclub luthra brothers thailand detention

एक तस्वीर में एक भाई हथकड़ी पहने थाईलैंड पुलिस के सामने खड़ा दिख रहा था.

यह भी पढ़ें: 'गोवा क्लब के रोजमर्रा के काम नहीं देखते, अग्निकांड से पहले ही थाईलैंड गए', कोर्ट से बोले लूथरा ब्रदर्स

इंडिगो से हुए थे फरार...

Advertisement

एयरलाइन में कैंसलेशन और देरी की वजह से देश भर में मची अफरा-तफरी के बीच इंडिगो फ्लाइट से उनके भागने से शक पैदा हुआ था. बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि भाइयों ने 7 दिसंबर को सुबह 1.17 बजे थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट बुक किए थे, शायद उस वक्त जब फायर फाइटर और पुलिसकर्मी गोवा में उनके नाइटक्लब में लगी आग को बुझाने और बचाव अभियान चलाने की कोशिश कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: गोवा से भागकर थाईलैंड के फुकेट में छुपे थे लूथरा ब्रदर्स, 100 घंटे के अंदर दबोचे गए

कोर्ट में अर्जी...

गिरफ्तारी के डर से दोनों भाइयों ने भारत लौटने से मना कर दिया था और प्री-अरेस्ट बेल के लिए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अर्जी दी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे अरपोरा क्लब में रोज़ाना का काम नहीं देखते थे और अधिकारियों के बदले की भावना वाले बर्ताव के शिकार थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी थाईलैंड यात्रा भागने के लिए नहीं, बल्कि एक प्लान्ड बिज़नेस मीटिंग थी.

यह भी पढ़ें: 'आतिशबाजी के चलते गोवा क्लब में लगी थी आग', लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में दिए ये तर्क, आज फिर होगी सुनवाई

लगा लापरवाही का आरोप

गोवा पुलिस की FIR के मुताबिक, बिर्च बाय रोमियो लेन में आग बुझाने के यंत्र, अलार्म, आग बुझाने का सामान और फायर ऑडिट का रिकॉर्ड नहीं था- ये सभी आग से सुरक्षा के बेसिक नियम हैं. इसके अलावा, पुलिस ने कहा कि मालिकों, मैनेजर, पार्टनर, इवेंट ऑर्गनाइज़र और सीनियर स्टाफ ने 'बिना सही देखभाल और सावधानी बरते' और 'पूरी जानकारी' होने के बावजूद कि इससे एक जानलेवा हादसा हो सकता है, वेन्यू पर आग से जुड़ा एक्ट किया. FIR में यह भी बताया गया कि नाइटक्लब के डेक और ग्राउंड फ्लोर दोनों पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, जिसकी वजह से कई मेहमान आग की लपटों में फंस गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement