Video: ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान नदी में गिरीं 2 लड़कियां, देवदूत बनकर आए सेना के जवान

उत्तराखंड के ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर रही 2 लड़कियों को भारतीय सेना के जवानों ने डूबने से बचा लिया. दोनों लड़कियां अपने रॉफ्ट से नदी में गिर गई थीं और पानी के तेज बहाव के साथ बहने लगी थीं. अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल, धार्मिक और पर्यटन नगरी ऋषिकेश के फूल चट्टी के पास राफ्टिंग कर रही लड़कियां अपनी नाव से नदी में गिर गई थीं. नदी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाने लगा और दोनों गहरे पानी में हाथ पैर चलाने के बावजूद किनारा नहीं पकड़ पा रही थीं. इसी दौरान नदी किनारे मौजूद इंडियन अर्मी के जवानों ने तत्परता दिखाई और पानी में कूदकर उन्हें बचा लिया.

Two civilian girls were rescued by one Indian Army Rafting team member today at Phool Chatti in Rishikesh. These girls fell out of a civilian raft and would have drowned if not rescued in time: Indian Army officials pic.twitter.com/tV4Qm8diQi