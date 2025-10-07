scorecardresearch
 

गौरव गोगोई की बढ़ सकती हैं मुश्किलें? जल्द सार्वजनिक होगी PAK से कथित संबंधों पर SIT रिपोर्ट

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनके परिवार के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट चिंताजनक है. सीएम ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को सार्जनिक करने के लिए दिल्ली समेत देश भर की मीडिया को आमंत्रित करेंगे, ताकि देशभर के लोग उनके चरित्र के बारे में जान सकें.

जल्द सार्वजनिक होगी गौरव गोगोई और उनके परिवार के PAK संबंधों पर जांच रिपोर्ट: हिमंता (photo: ITG)
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनके परिवार के पाकिस्तान से कथित संबंधों की जांच करने वाली एसआईटी की रिपोर्ट बहुत 'नुकसानदेह और निंदनीय' है.

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का सार जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि पूरे देश को गोगोई के 'वास्तविक चरित्र' के बारे में पता चल सके.

'रिपोर्ट पर हुई चर्चा'

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस रिपोर्ट को सोमवार को कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई. ये बहुत खराब रिपोर्ट है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, चूंकि गोगोई लोकसभा में विपक्ष के उपनेता हैं. इसलिए हम दिल्ली समेत पत्रकारों को आमंत्रित करेंगे, ताकि देशभर के लोग उनके चरित्र के बारे में जान सकें.

पूरी रिपोर्ट नहीं, बल्कि सार होगा सार्वजनिक

सरमा ने स्पष्ट किया कि सरकार पूरी रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसका सार सार्वजनिक करेगी. क्योंकि इसमें कई आधिकारिक गोपनीयताएं और लोगों के बयान दर्ज हैं. 'हम रिपोर्ट का सार और संलग्न दस्तावेज प्रकाशित करेंगे, ताकि लोग खुद इसका आकलन कर सकें.'

कैबिनेट में रिपोर्ट को औपचारिक रूप से जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन राज्य की वर्तमान स्थिति के कारण आज ऐसा नहीं किया गया.

दरअसल, असम कैबिनेट ने 17 फरवरी को पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और उसके सहयोगियों की भारत-विरोधी एक्टिविटी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. 

विशेष डीजीपी (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी ने औपचारिक रूप से 10 सितंबर को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार इसकी विस्तृत जांच करेगी और इसे सार्वजनिक करने से पहले चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखेगी.

मुख्यमंत्री ने पहले दावा किया था कि एसआईटी ने जांच में एक ब्रिटिश नागरिक (जो कि एक भारतीय सांसद की पत्नी है) की पाकिस्तानी अली तौकीर शेख की नापाक एक्टिविटी की संलिप्तता स्थापित हुई थी.

उन्होंने ये भी कहा कि जांच में पता चला है कि किसी तरह पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्रालय ने असम के एक सांसद की अपने देश में यात्रा को सुगम बनाया.

कांग्रेस नेता ने खारिज किए आरोप

उधर,गौरव गोगोई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप 'सी-ग्रेड बॉलीवुड फिल्म' जैसा करार दिया है जो फ्लॉप राज्य की जनता से सामने फ्लॉप होने वाली है.

---- समाप्त ----
