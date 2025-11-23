समर्पित पायलट, असाधारण कौशल... दुबई तेजस क्रैश में मारे गए पायलट को IAF ने दी श्रद्धांजलि

इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) ने विंग कमांडर नमांश स्याल को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने उन्हें एक समर्पित फ़ाइटर पायलट बताया, जिनमें 'पक्का कमिटमेंट, असाधारण स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना' थी. शुक्रवार को दुबई एयर शो में तेजस फ़ाइटर जेट क्रैश में उनकी दुखद मौत के बाद यह बात कही गई है.

और पढ़ें

IAF ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में एक साथी एयर वॉरियर और उनकी प्रोफ़ेशनल क्वालिटी को याद करते हुए एक श्रद्धांजलि नोट शेयर किया, “एक समर्पित फ़ाइटर पायलट और पूरी तरह से प्रोफ़ेशनल, उन्होंने पक्के कमिटमेंट, असाधारण स्किल और ड्यूटी की पक्की भावना के साथ देश की सेवा की. उनकी इज़्ज़तदार पर्सनैलिटी ने उन्हें सेवा के लिए समर्पित जीवन के ज़रिए बहुत सम्मान दिलाया और यह UAE के अधिकारियों, सहकर्मियों, दोस्तों और इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों की विदाई में दिखाई दिया. IAF इस गहरे दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनकी हिम्मत, लगन और सम्मान की विरासत का सम्मान करती है. उनकी सेवा को आभार के साथ याद किया जाए,”

IAF ने अपनी पोस्ट में उनकी IAF यूनिफॉर्म में एक फ़ोटो और पायलट ओवरऑल में एक फ़ाइटर जेट के पास खड़े होने की एक और फ़ोटो भी शेयर की. इसके अलावा, उस दुखद दुर्घटना के बाद उन्हें दी गई विदाई का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें उनकी जान चली गई थी.

Advertisement

वीडियो क्लिप में यूनिफॉर्म पहने कुछ लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया, जबकि कुछ अधिकारियों ने तिरंगे में लिपटे एक ताबूत के सामने फूल चढ़ाए, जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा था.

The Indian Air Force deeply mourns the tragic loss of Wg Cdr Namansh Syal, who lost his life in the unfortunate Tejas aircraft accident at the Dubai Air Show.

A dedicated fighter pilot and thorough professional, he served the nation with unwavering commitment, exceptional skill… pic.twitter.com/1XytMiFWsG — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 22, 2025

एरियल डिस्प्ले के दौरान क्रैश

तेजस एयरक्राफ्ट दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त दोपहर करीब 3.40 बजे IST पर नीचे गिर गया था. वीडियो फुटेज में दिखा कि जेट अचानक ऊंचाई खोकर ज़मीन में धंस गया और फिर उसमें आग लग गई, जिससे एयरफील्ड के ऊपर घना काला धुआं फैल गया. महिलाओं और बच्चों समेत दर्शक घेरे हुए ग्रैंडस्टैंड एरिया के पीछे से सदमे में देख रहे थे.

IAF ने कन्फर्म किया कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 30 साल के स्याल को जानलेवा चोटें आईं. हादसे का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने 'हिम्मतवर IAF पायलट' के खोने पर गहरा दुख जताया.

यह भी पढ़ें: दुबई एयर शो दुर्घटना में पायलट नमांश स्याल की मौत से कांगड़ा में शोक की लहर, कल होगा अंतिम संस्कार

देश के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्याल को 'बहादुर और हिम्मतवाला IAF पायलट' बताया और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सेना दुखी परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भी दुख जताया और उनकी हिम्मत और सेवा का सम्मान किया.

---- समाप्त ----