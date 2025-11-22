scorecardresearch
 

Feedback

दुबई एयर शो दुर्घटना में पायलट नमांश स्याल की मौत से कांगड़ा में शोक की लहर, कल होगा अंतिम संस्कार

दुबई के एयर शो 2025 के आखिरी दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया. भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए.

Advertisement
X
दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश
दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश

शुक्रवार को दुबई में हुए एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया जिसमें नगरोटा बगवां निवासी विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए. भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एक प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई. 

परिवार के सदस्यों के अनुसार स्याल का अंतिम संस्कार रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद उनके पैतृक श्मशान घाट पर किया जाएगा. विंग कमांडर नमांश स्याल नगरोटा बगवां के रहने वाले थे. उनकी मौत की खबर से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में शोक की लहर दौड़ गई है. 

मौत की खबर से मची चीख-पुकार

सम्बंधित ख़बरें

last video of wing commander namansh syal
दुबई एयर शो में क्रैश हुए तेजस के शहीद पायलट का आखिरी VIDEO आया सामने 
दुबई एयर शो में शहीद विंग कमांडर स्याल. (Photo: PTI)
पिता आर्मी से रिटायर, पत्नी एयरफोर्स में अफसर... दुबई में शहीद विंग कमांडर के गांव में मातम 
शख्स ने तेजाब फेंककर पत्नी को छत से दिया धक्का 
संजौली मस्जिद विवाद: हिंदू संगठनों ने ख़त्म किया अनशन, प्रशासन ने मानीं मांगें 
Prayer not held at Sanjauli mosque in Shimla due to tension
शिमला की संजौली मस्जिद में तनाव के चलते नहीं हुई नमाज, देखें हालात  

कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के पटियालकर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले 34 वर्ष के पायलट की मौत की खबर जब फैली तो  ग्रामीण, रिश्तेदार और पड़ोसी शहीद के पैतृक घर पर जमा हो गए. जिला प्रशासन के अधिकारी भी उनके घर पहुंचे. 

कैसे हुई दुर्घटना?

यह हादसा शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजस लड़ाकू विमान में हुआ.इस दौरान विमान हवा में उड़ रहा था. वह कई बार ऊपर-नीचे रोल कर रहा था. अचानक विमान का नियंत्रण खो गया और यह तेजी से जमीन पर जा गिरा और जोरदार धमाके की आवाज से हर कोई दहल उठा. 

Advertisement

माता-पिता को हैदराबाद में मिली खबर  

स्याल के माता-पिता जगन्नाथ और बीना देवी, जो हैदराबाद में थे, उन्हें यह दुखद खबर वहीं मिली. उनके पिता, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, पहले भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे. नमांश के परिवार में उनकी पत्नी भी हैं, जो खुद भारतीय वायु सेना में कार्यरत है और उनकी एक छोटी बेटी भी है. 

नमांश के चाचा ने दी मौत की जानकारी 

नमांश के चाचा जोगिंदर स्याल ने बताया कि उन्हें कल दोपहर करीब तीन बजे दुर्घटना की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने नमांश के पिता को इसके बारे में बताया. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement