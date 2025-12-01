साइक्लोन दित्वाह पड़ने लगा कमजोर, पुडुचेरी क्रॉस कर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा चक्रवात, स्कूल-कॉलेज बंद

साइक्लोन दित्वाह कमजोर पड़ गया है. दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर सामने नहीं है, लेकिन इसके असर से दक्षिण भारत में तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. आईएमडी ने अलर्ट जारी कर आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 28 टीमें तैनात की हैं.
आईएमडी ने बताया कि साइक्लोन अब बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाके में केंद्रित रहने की उम्मीदें हैं. फिलहाल ये उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. हालांकि, लैंडफॉल की आशंका कम है, लेकिन उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों पर भारी तबाही का खतरा मंडरा रहा है.
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि साइक्लोन दित्वाह कमजोर होकर अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है. साइक्लोन 10 KMPH की स्पीड से आगे बढ़ रहा है जो कि चेन्नई और पुडुचेरी से 90 KM दूर है. डीप डिप्रेशन के नॉर्दर्न तमिलनाडु कोस्ट के पैरेलल चलने और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलने का अनुमान है.
दोपहर तक और कमजोर हो जाएगा साइक्लोन
IMD की ताजा चेतावनी के मुताबिक, यह सिस्टम आज (1 दिसंबर) सुबह तक तट से महज 30 किमी की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में केंद्रित हो जाएगा. दोपहर तक ये और कमजोर होकर सामान्य डिप्रेशन में बदल जाएगा, लेकिन उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा. चेन्नई और कराईकल के डॉप्लर रडार से इसकी लगातार निगरानी की जा रही है.
स्कूल-कॉलेज बंद
साइक्लोन के प्रभाव से बचाव के लिए पुडुचेरी सरकार ने आज सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद करने का ऐलान किया है. गृह एवं शिक्षा मंत्री ए. नामसिवायम ने चारों क्षेत्रों- पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम में छुट्टी की घोषणा की है. पॉन्डिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं.
वहीं, तमिलनाडु के कई जिलों जैसे तिरुचिरापल्ली, थंजावुर, नागापट्टिनम और कुड्डालोर में भी स्कूल बंद हैं. चेन्नई एयरपोर्ट ने 47 उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसमें 36 घरेलू और 11 अंतरराष्ट्रीय शामिल हैं.
24 घंटे में भारी बारिश की संभावनाएं
IMD ने उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. अगले 24 घंटों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश (115.6 मिमी से अधिक) होने की संभावना है. तटीय इलाकों में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. आंध्र प्रदेश में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारी बारिश जारी रहेगी. मछुआरों को समुद्र में न उतरने की सलाह दी गई है.
ऑपरेशन सागर बंधु
उधर, साइक्लोन ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, जहां 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 400 लापता हैं. भारत ने 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत भारतीय वायुसेना (IAF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की मदद से 200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है. तमिलनाडु में अब तक 3 मौतें हुई हैं- दो दीवार गिरने से और एक बिजली के झटके से. वेदारण्यम में एक एससी बस्ती में 120 परिवार बाढ़ में घिर गए हैं. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने ऊपलम हार्बर बीच का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया.
NDRF की 28 टीमें तैनात
प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 28 टीमें तैनात की हैं, जबकि दूरसंचार विभाग ने नेटवर्क सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है. लोगों से अपील है कि घर से बाहर न निकलें, रेडियो और मोबाइल अलर्ट पर नजर रखें.