कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का 'जिम्मेदार कौन' अभियान, भारत सरकार पर दागे कई सवाल

कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 'जिम्मेदार कौन' अभियान शुरू किया है जिसके तहत वे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं. प्रियंका लगातार राज्य व केन्द्र सरकार पर हमलावर हैं और ट्वीट कर जनता के मुद्दे उठा रही हैं.

अपनी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से भी सुझाव मांगे हैं और लिखा है कि हर एक भारतीय नागरिक की जान कीमती है. सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए हर एक मुद्दे पर बेबाक सवाल पूछे जाने जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कुछ तथ्य रखूंगी, जिससे मौजूदा दयनीय स्थिति को आप समझें. मैं जनता की तरफ से सरकार से सवाल पूछूंगी.

प्रियंका गांधी का 'जिम्मेदार कौन' अभियान

प्रियंका गांधी के मुताबिक सवाल पूछे जाने इसीलिए भी जरूरी हैं ताकि आगे की तैयारियों को लेकर सरकार देश के नागरिकों के सामने पारदर्शिता के साथ पूरा खाका रखे. इसलिए ये पूछना पड़ेगा कि जिम्मेदार कौन है? प्रियकां ने कहा कि जिस समय लोग बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे. उस वक्त लोगों को विश्वास था कि इससे निपटने के लिए उनकी सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं लेकिन सरकार पूरी तरह मूकदर्शक मोड में चली गई.



The Government of India owes the people of India answers.



देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है।



