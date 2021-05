प्रियंका ने मोदी सरकार से किया सवाल- दुनिया में दूसरा बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश होते हुए वैक्सीन कैसे कम पड़ गई?

एक तरफ देश में अभी भी दुनिया में सबसे अधिक कोरोना मामले आ रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत है. केंद्र की वैक्सीन रणनीति को लेकर कांग्रेस नेता और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र को घेरा है. गुरूवार के दिन अपने एक वीडियो मैसेज में प्रियंका गांधी ने कहा है कि आज जो वैक्सीन की किल्लत आ रही है उसका कारण केंद्र द्वारा वैक्सीन का ऑर्डर देने में देरी करना है. प्रियंका गांधी का ये बयान केजरीवाल के बयान के एक दिन बाद आया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं.

प्रियंका गांधी ने नागरिकों को समय से वैक्सीन देने में असफल हुई मोदी सरकार से तीखे सवाल किए हैं. उन्होंने तीस सेकंड का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए तीन सवाल पूछे हैं. उन्होंने मोदी सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि दुनिया में दूसरा बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश होते हुए भी देश में वैक्सीन कैसे कम पड़ गई?

The Government of India owes the people of India answers.



देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है।



