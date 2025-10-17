'चंद्रबाबू नायडू ने जीता बिहार में NDA कार्यकर्ताओं का दिल', बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की बिहार में एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर हिंदी में की गई टिप्पणी की सराहना की है. X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की हिंदी में की गई टिप्पणी ने बिहार में कई एनडीए कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है और यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाता है.

दरअसल, चंद्रबाबू नायडू ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी और पीएम मोदी की विजय यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी.

इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए की संभावनाओं के बारे में इतनी अच्छी हिंदी में बोलकर चंद्रबाबू नायडू ने न केवल बिहार भर के कई एनडीए कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है, बल्कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी दिखाई है.

बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इस बार जेडीयू के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन मैदान में है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (आर) (चिराग पासवान), HAM (जीतनराम मांझी) और RLM (उपेंद्र कुशवाहा) शामिल हैं.



