scorecardresearch
 

Feedback

'चंद्रबाबू नायडू ने जीता बिहार में NDA कार्यकर्ताओं का दिल', बोले पीएम मोदी

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में एनडीए की चुनावी संभावनाओं को लेकर हिंदी में टिप्पणी की. इस पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा कि नायडू ने बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है. नायडू ने कहा था कि हमें भरोसा है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी और पीएम मोदी की विजय यात्रा आगे बढ़ती रहेगी.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की सराहना की (File Photo: PTI)
पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू की सराहना की (File Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की बिहार में एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर हिंदी में की गई टिप्पणी की सराहना की है. X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की हिंदी में की गई टिप्पणी ने बिहार में कई एनडीए कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है और यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाता है.

दरअसल, चंद्रबाबू नायडू ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी और पीएम मोदी की विजय यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी.

इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में एनडीए की संभावनाओं के बारे में इतनी अच्छी हिंदी में बोलकर चंद्रबाबू नायडू ने न केवल बिहार भर के कई एनडीए कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया है, बल्कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी दिखाई है.

बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इस बार जेडीयू के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन मैदान में है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (आर) (चिराग पासवान), HAM (जीतनराम मांझी) और RLM (उपेंद्र कुशवाहा) शामिल हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement