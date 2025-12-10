scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वेडिंग रिसेप्शन फोटो में खुश दिखी पीड़िता, रेप केस में कोर्ट से बरी हो गया आरोपी

चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने शादी और रिसेप्शन की तस्वीरों में लड़की के "बहुत खुश" दिखाई देने और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक मानते हुए आरोपी को किडनैपिंग और बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सहमति के विरोध का कोई प्रमाण नहीं मिला और लड़की के नाबालिग होने का दावा भी साबित नहीं हो सका. पॉक्सो के आरोप भी टिक नहीं पाए.

Advertisement
X
लड़की के परिवार ने किडनैपिंग और रेप के आरोप लगाए थे. (Representational Photo)
लड़की के परिवार ने किडनैपिंग और रेप के आरोप लगाए थे. (Representational Photo)

चंडीगढ़ के अतिरिक्त जिला अदालत ने एक युवक को किडनैपिंग, रेप और पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया. फैसला देते हुए सत्र न्यायाधीश डॉ याशिका की बेंच ने कहा कि शादी और रिसेप्शन की तस्वीरों में लड़की "बहुत खुश" दिखाई दे रही है और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसके साथ किसी प्रकार का दबाव या जोर-जबरदस्ती की गई हो.

मामला मई 2023 का है, जब लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 मई को उनकी 15 वर्षीय बेटी घर से बिना बताए चली गई और आरोपी उसे शादी के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ओसिफिकेशन और डेंटल टेस्ट कराया, जिसमें उसकी उम्र 14-16 वर्ष बताई गई. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 363, 376(2)(N) और पॉक्सो की धाराएं 4 और 6 के तहत चार्जशीट दाखिल की.

यह भी पढ़ें: बिजनौर: नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर रेप किया, वीडियो दोस्त को भेजा, दोस्त ने कर दिया वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Fire safety and security standards at Romeo Lane nightclub in Chandigarh Mohali
गोवा अग्निकांड: 'रोमियो लेन' के चंडीगढ़ वाले क्लब में कैसे हैं इंतजाम, देखें  
Supreme Court refuses to hear Indigo crisis case
SC का इंडिगो संकट पर सुनवाई से इनकार, एयरपोर्ट्स पर यात्री अभी भी परेशान 
Chandigarh weather update with afternoon sunshine and cold breeze
चंडीगढ़ में सर्दी का कहर, चलने लगी हैं ठंडी हवाएं  
Chandigarh airport CEO Ajay Verma on flight cancellations and delays
चंडीगढ़ एयरपोर्ट के CEO ने फ्लाइट रद्द होने पर क्या बताया, सुनें  
Indigo crisis update how is the situation at Chandigarh airport
इंडिगो संकट: चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अब कैसे हैं हालात? देखिए  

ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पिता और लड़की के बयान आपस में विरोधाभासी हैं और दोनों की विश्वसनीयता संदिग्ध है. वहीं, अभियोजन पक्ष का दावा था कि लड़की को जबरन ले जाया गया और दो वर्षों तक उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए गए.

Advertisement

लड़की को नाबालिग साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं

अदालत ने सभी गवाहियों और मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि उम्र निर्धारण परीक्षण में 2 वर्ष की त्रुटि-सीमा लागू करने पर लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक निकलती है. चूंकि स्कूल रिकॉर्ड या जन्म से जुड़े कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए उसे नाबालिग साबित करना संभव नहीं हुआ.

5-6 मकान दूरी पर ही लड़के-लड़की का घर

कोर्ट ने आगे कहा कि लड़की और आरोपी के घरों के बीच सिर्फ 5-6 मकानों की दूरी थी, ऐसे में यदि वह किसी दबाव में होती तो तुरंत अपने घर जा सकती थी. इनके अलावा, शादी और रिसेप्शन की तस्वीरें भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि वह कार्यक्रम में "खुश और सहज" दिख रही थी.

यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश: यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसरों ने स्टूडेंट के साथ किया रेप, वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल

अगर जबरदस्ती संबंधों का शिकार हुई होती...

जिला जज ने कहा कि यदि लड़की वास्तव में जबरदस्ती संबंधों का शिकार हुई होती, तो उसे विरोध करने या आवाज उठाने के पर्याप्त अवसर थे, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया. इससे संकेत मिलता है कि संबंध, यदि बने, तो सहमति से बने. इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement