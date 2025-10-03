'कांग्रेस में इतने काबिल नेता, तो हर बार राहुल को ही भाषण के लिए क्यों आगे कर देते हैं', सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना

दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीते 24 से 36 घंटों में हमने दो अहम घटनाएं देखी हैं. पहली घटना, आरएसएस के 100 साल पूरे होने का जश्न, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के योगदान को याद करते हुए विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया. दूसरी बड़ी घटना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान.

कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी अब 'भारत विरोधी ताकतों का चेहरा' बन चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का ताजा बयान कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वे पहले भी विदेश की धरती से ऐसे ही एंटी-इंडिया बयान दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, वह उनकी भारत विरोधी सोच और मानसिकता को दर्शाता है.

'100 साल से लोकतांत्रिक पार्टी का मुखौटा पहने है कांग्रेस'



भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सौ सालों से कांग्रेस ने सिर्फ लोकतांत्रिक पार्टी होने का मुखौटा पहना है, लेकिन असलियत में वह हमेशा अधिनायकवादी ढंग से ही काम करती रही है. सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों कांग्रेस में इतने वरिष्ठ और सक्षम नेता होने के बावजूद हमेशा राहुल गांधी को ही भाषण देने के लिए आगे किया जाता है.

'भारत विरोधी तत्वों की कठपुतली बन चुकी है कांग्रेस'

भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का एक वीडियो भी चलाया, जिसमें वे दोपहिया और चारपहिया वाहनों की इंजन क्षमता पर बयान देते नजर आ रहे हैं. सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब भारत विरोधी तत्वों की कठपुतली बन चुकी है.

