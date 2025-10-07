scorecardresearch
 

दार्जिलिंग पहुंचे रिजिजू, नागरकाटा में सांसद-विधायक पर हमले को लेकर BJP-TMC आमने-सामने

उत्तर बंगाल के नागराकाटा में BJP नेताओं पर हुए हमले को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है. बीजेपी ने धमकी दी है कि अगर आज शाम तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया जाएगा. इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बागडोगरा पहुंचे और उन्होंने MP-MLA पर हुए हमले की निंदा की.

नागराकाटा में बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ खोला मोर्चा (Photo: ITG)
पश्चिम बंगाल के नागराकाटा में बीजेपी सांसद खगेन मुरमू और विधायक शंकर घोष पर हमले के मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है. बीजेपी ने चेतावनी दी है कि यदि शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल कोलकाता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में मामला दायर किया जाएगा. वीडियो फुटेज में हमलावरों की साफ पहचान है, फिर भी पुलिस निष्क्रिय है. हालांकि, नागराकाटा थाना पुलिस ने इस मामले को लेकर एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

दरअसल, सोमवार को दार्जिलिंग के नागराकाटा में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरित करने जाते समय बीजेपी नेताओं पर TMC कार्यकर्ताओं ने पथराव किया. सांसद मुर्मू को सिर पर गंभीर चोटें आईं और वे सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती हैं.

8 लोगों पर FIR दर्ज

विधायक घोष ने बताया कि भीड़ ने उन्हें घेर लिया और 'बीजेपी वापस जाओ' के नारे लगाते हुए हमला किया. इस मामले में नागराकाटा थाना पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली हैं, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है. 

पुलिस ने एफआईआर में मसूम अख्तर, एमडी मिलान, सैबूल हक, एमडी सुनू, पिंकी बेगम, रमजान अली, राहुल अंसारी और ऐनुल अंसारी को आरोपी बनाया गया है.

बीजेपी ने इसे टीएमसी की साजिश करार दिया और कहा कि इस मामले में एफआईआर होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि टीएमसी का दावा है कि स्थानीय लोग बीजेपी के 'फोटो ऑपरेशन' से नाराज थे.

लोकसभा स्पीकर ने मांगी रिपोर्ट: रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बागडोगरा में कहा, 'लोकसभा स्पीकर ने हमले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. यदि रिपोर्ट में देरी हुई तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत कार्रवाई की जाएगी.'

उन्होंने कहा, 'ये केवल सांसद-विधायक का मामला नहीं, हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.'

रिजिजू बाढ़ प्रभावित जलपाईगुड़ी के पहाड़ी इलाकों का जायजा लेने आए हैं. वे अस्पताल में मुर्मू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री की ओर से बाढ़ पीड़ितों और मृतकों के परिवारों से मिलने का कार्यक्रम हिस्सा लेने मिरिक भी जाएंगे.

दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन

उधर, बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा ने दिल्ली के बंग भवन के बाहर बीजेपी सांसद पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है. दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए हैं.

सुवेंदु का TMC पर निशाना

बीजेपी ने टीएमसी पर राहत कार्य बाधित करने का आरोप लगाया. विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर कहा कि टीएमसी का 'आतंकवाद मॉडल' है, जहां विशेष समुदाय के असामाजिक तत्वों को इकट्ठा कर हमले कराए जाते हैं. उन्होंने ममता बनर्जी पर सत्ता बचाने के लिए कानून-व्यवस्था को कुचलने का आरोप लगाया.

TOPICS:

