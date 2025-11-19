Anmol Bishnoi LIVE News Updates: अमेरिका से लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, NIA ने कस्टडी में लिया, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट ले जाएगी

Anmol Bishnoi Lawrence Bishnoi Brother LIVE: लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत में डिपोर्ट कर दिया गया है. NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल को 19 नवंबर को IGI एयरपोर्ट पर NIA और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया. उसे सीधे सुरक्षा घेरे में पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां NIA ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी.
अनमोल को 2022 से फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका में छिपा हुआ खोजा जा रहा था. वह बाबा सिद्दीकी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी और विदेश से ऑनलाइन धमकी समेत 18 से अधिक गंभीर मामलों में आरोपी है. वह विदेश से ही आपराधिक गतिविधियों को निर्देशित करता था और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था.
अनमोल के खिलाफ कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार था. उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारत लाया गया और औपचारिक गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए ले जाया गया. NIA का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से गैंग-टेरर नेटवर्क की जांच और तेज होगी और विदेश से संचालित होने वाली गतिविधियों पर भी बड़ा असर पड़ेगा.
NIA की जांच में यह भी सामने आया है कि अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर एक बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट को संचालित कर रहा था. कई मामलों में एजेंसी को उससे जुड़े मजबूत सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वह टेरर, गैंगस्टर और हथियार तस्करों के बीच सक्रिय कड़ी की तरह काम कर रहा था.
यह पूरी जांच NIA के केस RC 39/2022 का हिस्सा है, जिसमें एजेंसी का फोकस इस पूरे नेटवर्क - टेरर मॉड्यूल, अपराधी गिरोह और अवैध हथियार सप्लायर्स के गठजोड़ को खत्म करना है. अनमोल की गिरफ्तारी से उम्मीद है कि इस इंटरलिंक्ड सिंडिकेट को कमजोर करने में तेजी आएगी और कई और संदिग्धों पर शिकंजा कसेगा.
NIA की कार्रवाई में पकड़ा गया अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक अहम सदस्य, 2020 से 2023 के बीच भारत में सक्रिय टेरर-सिंडिकेट चलाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था. जांच के अनुसार, वह गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के लिए विदेश से लगातार सपोर्ट देता था और कई आतंकी और गैंगस्टर गतिविधियों में उनकी मदद करता था.
अमेरिका में रहते हुए वह भारत में शूटर्स को निर्देश देता था और पूरी ऑपरेशनल चेन को नियंत्रित करता था. इसके अलावा, उसने ग्राउंड पर काम करने वाले गैंग के सदस्यों को शेल्टर, हथियार और अन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया. उसकी गिरफ्तारी से NIA को उम्मीद है कि इस नेटवर्क की इंटरनेशनल कड़ियों पर बड़ी चोट पहुंचेगी.
NIA लंबे समय से उसकी लोकेशन और मूवमेंट पर नजर रख रही थी. मार्च 2023 में दायर चार्जशीट में एजेंसी ने उसकी भूमिका और कई मामलों में उसकी सीधे संलिप्तता की पुष्टि की थी. अनमोल की गिरफ्तारी के साथ वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में पकड़ा गया 19वां आरोपी बन गया है. NIA का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से नेटवर्क पर बड़ी चोट पहुंचेगी और गैंग के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच और तेज होगी.