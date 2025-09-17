AIADMK चीफ पलानीस्वामी की अमित शाह से मुलाकात, DMK सरकार पर कार्रवाई की मांग

एआईएडीएमके (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. ईपीएस ने विशेष रूप से टैस्मैक शराब दुकानों, समुद्री तट से रेत खनन और ड्रग्स से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई का आग्रह किया.

यह मीटिंग बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच रणनीतिक तालमेल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बैठक में बीजेपी आलाकमान ने ईपीएस से एनडीए अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और एनडीए के हित में फैसले लेने का आग्रह किया.

अगले महीने से संयुक्त अभियान का विस्तार शुरू होगा और नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है. बीजेपी आलाकमान ने पीएमके और एनडीए के पुराने सहयोगियों से भी संपर्क साधने की तैयारी शुरू कर दी है.

एआईएडीएमके सूत्रों के मुताबिक, ईपीएस ने बीजेपी नेतृत्व से यह भी कहा कि निष्कासित नेताओं की वापसी पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. ईपीएस ने मुथुरामलिंगा थेवर को भारत रत्न देने और मदुरै एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने की भी मांग की.

