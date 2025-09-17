AIADMK चीफ पलानीस्वामी की अमित शाह से मुलाकात, DMK सरकार पर कार्रवाई की मांग

एआईएडीएमके (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. ईपीएस ने विशेष रूप से टैस्मैक शराब दुकानों, समुद्री तट से रेत खनन और ड्रग्स से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई का आग्रह किया.
यह मीटिंग बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच रणनीतिक तालमेल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बैठक में बीजेपी आलाकमान ने ईपीएस से एनडीए अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और एनडीए के हित में फैसले लेने का आग्रह किया.
மாண்புமிகு இந்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு. @AmitShah அவர்களை தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் கழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு நேற்று சந்தித்து,— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) September 17, 2025
தேச விடுதலைக்காக பாடுபட்ட
தெய்வத் திருமகனார் பசும்பொன்
ஐயா உ. முத்துராமலிங்கத் தேவர் அவர்களுக்கு இந்தியத் திருநாட்டின் உயரிய விருதான… pic.twitter.com/rexu2vDtz0
अगले महीने से संयुक्त अभियान का विस्तार शुरू होगा और नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है. बीजेपी आलाकमान ने पीएमके और एनडीए के पुराने सहयोगियों से भी संपर्क साधने की तैयारी शुरू कर दी है.
अन्य मांगें और चर्चा...
एआईएडीएमके सूत्रों के मुताबिक, ईपीएस ने बीजेपी नेतृत्व से यह भी कहा कि निष्कासित नेताओं की वापसी पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. ईपीएस ने मुथुरामलिंगा थेवर को भारत रत्न देने और मदुरै एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने की भी मांग की.