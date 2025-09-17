scorecardresearch
 

Feedback

AIADMK चीफ पलानीस्वामी की अमित शाह से मुलाकात, DMK सरकार पर कार्रवाई की मांग

एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर कार्रवाई की मांग की. इस बैठक में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई.

Advertisement
X
मीटिंग में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने पर बातचीत (Photo: X/@EPSTamilNadu)
मीटिंग में एनडीए गठबंधन को मजबूत करने पर बातचीत (Photo: X/@EPSTamilNadu)

एआईएडीएमके (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. ईपीएस ने विशेष रूप से टैस्मैक शराब दुकानों, समुद्री तट से रेत खनन और ड्रग्स से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई का आग्रह किया. 

यह मीटिंग बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच रणनीतिक तालमेल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बैठक में बीजेपी आलाकमान ने ईपीएस से एनडीए अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और एनडीए के हित में फैसले लेने का आग्रह किया. 

अगले महीने से संयुक्त अभियान का विस्तार शुरू होगा और नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है. बीजेपी आलाकमान ने पीएमके और एनडीए के पुराने सहयोगियों से भी संपर्क साधने की तैयारी शुरू कर दी है.

अन्य मांगें और चर्चा...

सम्बंधित ख़बरें

AIADMK general secretary Edappadi K Palaniswami
'आत्मसम्मान सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण, AIADMK...', पन्नीरसेल्वम पर क्या बोले पलानीस्वामी 
Tamilnadu CM Mk. Stalin
'DMK सरकार के काम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा विपक्ष', पलानीस्वामी पर पलटवार कर बोले CM स्टालिन 
तमिलनाडु की दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि पर TRB राजा ने विपक्ष पर बोला हमला (Photo: Instagram/@TRBRajaa)
'तमिलनाडु के विकास से जलने की जरूरत नहीं', मंत्री राजा ने पलानीस्वामी पर कसा तंज 
मिलनाडु के पूर्व सीएम एडप्पाडी पलानीस्वामी से अमित शाह ने की मुलाकात
AIADMK और BJP में फिर होगा गठबंधन? पलानीस्वामी-अमित शाह की मुलाकात के बाद अटकलें तेज 
एनकाउंटर, सरेंडर और सफाया... डेडलाइन के बाद पलट गई नक्सलियों से वॉर की कहानी 

एआईएडीएमके सूत्रों के मुताबिक, ईपीएस ने बीजेपी नेतृत्व से यह भी कहा कि निष्कासित नेताओं की वापसी पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है. ईपीएस ने मुथुरामलिंगा थेवर को भारत रत्न देने और मदुरै एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने की भी मांग की.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement