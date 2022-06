Agnipath Scheme: धूं-धूं कर जलीं ट्रेनें, सड़क से स्टेशनों तक तांडव... 7 Videos में देखें 'अग्निपथ' पर कहां-कहां मचा बवाल

Agnipath Scheme Protest: केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी युवाओं के निशाने पर रेलवे और सरकारी संपत्तियां आ गई हैं. सड़क से लेकर रेलवे स्टेशनों तक प्रदर्शनकारी हमलावर हैं. बीते दिन भारी बवाल के बाद शुक्रवार सुबह भी प्रदर्शनकारियों ने यूपी-बिहार में कई ट्रेनों पर धावा बोल दिया. यूपी के बलिया में प्रदर्शनकारियों ने सुबह-सुबह रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की और ट्रेन में आग लगा दी. इसके अलावा, बिहार के आरा, लखीसराय, सुपौल में भी जमकर तोड़फोड़ की और ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया. सात वीडियोज में देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर कहां-कहां बवाल मचा है...

यूपी के बलिया में उग्र प्रदर्शन

यूपी के बलिया में रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया. कुछ युवाओं ने बलिया रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया. इस मामले में डीएम सौम्या अग्रवाल ने कहा है कि अग्निपथ योजना के विरोध में बलिया रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह उपद्रवियों की भीड़ उमड़ी थी. जानकारी के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है. कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ में जुटे थे लेकिन ज्यादा नुकसान होने से पहले उन्हें काबू में कर लिया गया.

बिहार में धूं-धूं कर जली विक्रमशिला एक्सप्रेस

बिहार में प्रदर्शनकारियों ने लखीसराय स्टेशन पर पहुंचकर अग्निपथ योजना का विरोध किया. युवाओं ने स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगा दी. इसके बाद ट्रेन धूं-धूं कर जलने लगी. प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की. रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ कर जमकर बवाल काटा. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 'अग्निपथ योजना' को वापस लेने की मांग की.

बेतिया स्टेशन पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन

बिहार में कई जगह बीते दिन से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है. शुक्रवार सुबह पश्चिम चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया. छात्रों के प्रदर्शन के चलते बड़ी संख्या में यात्री परेशान रहे. एसडीएम, एसडीपीओ सहित भारी संख्या में मौजूदगी भी कुछ नहीं कर सकी. इसके अलावा, युवाओं ने डुमराव रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भी बवाल काटा. रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और टायरों में आग लगा दी. इसके चलते कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोक दिया गया. आरा जिले में भी प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया है. बिहिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया. छात्रों ने अप और डाउन लाइन पर बैठकर योजना के विरोध में नारेबाजी की.

