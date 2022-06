ट्रेनों में आगजनी, रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़... अग्निपथ बवाल के बीच 38 ट्रेनें रद्द, 72 अन्य पर भी असर

Indian Railways: सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर यूपी से लेकर बिहार तक बवाल जारी है. बीते दिन भारी विरोध प्रदर्शन के बाद आज सुबह भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को निशाने पर लिया. इसके चलते रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. रेलवे ने 38 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

विरोध प्रदर्शन के बीच रेलवे ने कहा है कि 11 अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है. वहीं, विरोध की वजह से 72 अन्य ट्रेनें देरी से चल रही हैं. पांच मेल और एक्सप्रेस व 29 से अधिक यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं.

रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि अभी नुकसान का आकलन करना मुश्किल होगा. ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तीन रनिंग ट्रेनों कोच को नुकसान पहुंचा गया है. बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय में शुक्रवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी. कई एसी कोच को आग के हवाले कर दिया गया.

#AgnipathProtests | Coaches of 3 running trains in ECR plus one empty rake in Kulharia (ECR) (Bihar), one stabled coach in washing line in Ballia (UP). This is damage to rolling stocks so far. Damages to fixed assets difficult to be assessed & compiled so early: Railway Ministry