करूर हादसा: एक महीने बाद पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, चेन्नई के पास बैठक का आयोजन

तमिल अभिनेता और राजनेता विजय 27 अक्टूबर को चेन्नई के महाबलीपुरम में करूर भगदड़ हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे. यह हादसा लगभग एक महीने पहले, 27 सितंबर को हुआ था, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे.

विजय की पार्टी तमिलगा वेत्त्री कझगम (TVK) ने इस बैठक का आयोजन एक निजी रिसॉर्ट में किया है, जहां 50 कमरे बुक किए गए हैं ताकि अभिनेता व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक परिवार से मिल सकें और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकें.

करूर से कई पीड़ित परिवारों ने बताया कि पार्टी की ओर से उन्हें बसों की व्यवस्था की गई है ताकि वे महाबलीपुरम पहुंच सकें. एक परिवार के सदस्य ने कहा, "उन्होंने हमारे लिए बस की व्यवस्था की है, हममें से कई लोग जा रहे हैं."

सोशल मीडिया पर एक्टर का विरोध और समर्थन

इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं. कुछ लोगों ने कहा कि विजय को खुद करूर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था, जबकि कुछ ने उनके फैसले का बचाव किया और कहा कि यह सुरक्षा और अनुमति संबंधी कारणों से किया गया है.

विजय की पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें करूर जाने की सरकारी अनुमति नहीं मिली, इसलिए यह बैठक महाबलीपुरम में आयोजित की जा रही है ताकि सभी परिवारों को एक साथ बुलाया जा सके.

'नेता को खुद पीड़ितों के घर जाना चाहिए'

वेलुसमिपुरम निवासी पेरुमल, जिन्होंने इस हादसे में अपनी दो नाबालिग बेटियों को खो दिया - उन्होंने कहा, "नेता को खुद पीड़ितों के घर जाना चाहिए था. हमें बुलाना सही नहीं है."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घायल पीड़ितों को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा. यह घटना तब हुई थी जब विजय एक राजनीतिक सभा को संबोधित कर रहे थे. भीड़ बढ़ने से भगदड़ मच गई और दर्जनों लोगों की जान चली गई. यह हादसा विजय की नई पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय झटका माना जा रहा है.

