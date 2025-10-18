scorecardresearch
 

Feedback

करूर भगदड़ पीड़ितों को विजय की पार्टी ने 7.8 करोड़ की सहायता भेजी, हर परिवार को मिले 20 लाख

अभिनेता-नेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को ₹20 लाख की सहायता राशि भेज दी है. पार्टी ने बताया कि 39 मृतकों के परिवारों के बैंक खातों में ₹7.8 करोड़ सीधे जमा किए गए हैं. विजय ने कहा कि वह जल्द ही पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे. पार्टी ने घायलों और अन्य प्रभावित परिवारों को भी सहायता देने का वादा किया है.

Advertisement
X
टीवीके चीफ विजय की करूर रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई. (File Photo: ITG)
टीवीके चीफ विजय की करूर रैली में मची भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई. (File Photo: ITG)

अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने शनिवार को घोषणा की कि 27 सितंबर को करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपये की राशि भेज दी गई है. पार्टी ने बताया कि यह राशि सीधे प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में जमा (क्रेडिट) की गई है.

39 परिवारों को सीधे ट्रांसफर किए गए 7.8 करोड़
TVK ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, '39 परिवारों को ₹20 लाख की राशि भेजी गई है, जो कुल ₹7.8 करोड़ होती है.' इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे. भगदड़ के तुरंत बाद, TVK ने मृतकों के परिजनों को ₹20 लाख और घायलों को ₹2 लाख की सहायता देने की घोषणा की थी.

एक TVK पदाधिकारी ने बताया कि अभिनेता विजय ने व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों के परिवारों से मिलकर सांत्वना देने और अनुग्रह राशि वितरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने पहले यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि राहत राशि उन तक जल्द पहुंचे.

पीड़ितों से जल्द मिलेंगे विजय
भगदड़ में अपनी बेटी को खोने वाली सेल्वरानी ने करूर में पत्रकारों को बताया, 'TVK सदस्यों ने ₹20 लाख जमा करने के लिए मेरे बैंक खाते का विवरण लिया था, और आज यह राशि मेरे खाते में हस्तांतरित कर दी गई.'

Advertisement

विजय ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और कहा कि अधिकारियों से अनुमति मिलते ही वह निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे. विजय ने एक पत्र में कहा, 'हम करूर में हुई असहनीय दर्दनाक घटना से बहुत दुखी हैं और अपने परिवार के सदस्यों के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हैं. हम आपको एक बार फिर आश्वस्त करते हैं कि इस स्थिति में हम हर संभव तरीके से आपको सांत्वना और समर्थन देने के लिए मौजूद रहेंगे.'

पार्टी ने पहले यह भी घोषणा की थी कि वे पीड़ितों के परिवारों को गोद लेंगे और शिक्षा और रोज़गार में उनका सहयोग करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement