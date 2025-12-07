scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारतीय महिला टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी म्यूज़िक कंपोजर पलाश मुच्छल संग शादी टूट गई है. राजस्थान सरकार ने पूर्व कांग्रेस शासन में पारित ‘मृतक शरीर सम्मान कानून’ के नियम बिना किसी संशोधन के लागू कर दिए हैं. इंडिगो एयरलाइंस के चल रहे संकट ने राजस्थान के पर्यटन उद्योग पर भारी असर डाल दिया है.

स्मृति-पलाश की शादी टूट गई है. (Photo: Instagram/palash_muchhal)
भारतीय महिला टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी म्यूज़िक कंपोजर पलाश मुच्छल संग शादी टूट गई है. राजस्थान सरकार ने पूर्व कांग्रेस शासन में पारित ‘मृतक शरीर सम्मान कानून’ के नियम बिना किसी संशोधन के लागू कर दिए हैं. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबले बेंगलुरु से शिफ्ट नहीं होंगे. वहीं, इंडिगो एयरलाइंस के चल रहे संकट ने राजस्थान के पर्यटन उद्योग पर भारी असर डाल दिया है. पढ़ें रविवार की शाम की टॉप खबरें...

स्मृति मंधाना की पलाश मुच्छल से टूट गई शादी, क्रिकेटर ने इंस्टा पोस्ट में खुद किया कंफर्म

भारतीय महिला टीम की स्टार बैटर स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी म्यूज़िक कंपोजर पलाश मुच्छल संग शादी टूट गई है. स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं बहुत निजी स्वभाव की हूं और अपनी प्राइवेट लाइफ को निजी ही रखना चाहती हूं, लेकिन अब यह बताना जरूरी है कि शादी अब रद्द हो चुकी है.' पलाश ने भी इस बात को कंफर्म किया है.

'चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का गौरव, IPL यहां से शिफ्ट नहीं होगा...', कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का ऐलान

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबले बेंगलुरु से शिफ्ट नहीं होंगे. डीके शिवकुमार ने कहा कि अब से बेहतर भीड़ प्रबंधन, कड़े सुरक्षा मानक और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. आईपीएल का अगला सीजन 15 मार्च को शुरू हो सकता है.

राजस्थान में ‘मृतक शरीर सम्मान कानून’ लागू, शव के साथ प्रोटेस्ट करने पर 5 साल की सजा

राजस्थान सरकार ने पूर्व कांग्रेस शासन में पारित ‘मृतक शरीर सम्मान कानून’ के नियम बिना किसी संशोधन के लागू कर दिए हैं. नियम लागू होने के बाद अब किसी भी व्यक्ति की मौत पर 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा. अगर मृतक की डेडबॉडी रखकर कोई सड़क जाम करेगा तो उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

एक ही ऑर्बिट में दोनों का नया स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में भी दिखेगा भारत-रूस का याराना

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सफर 2030-31 तक खत्म होने वाला है. इसके बाद रूस और भारत ने भविष्य के अपने अंतरिक्ष स्टेशनों को एक ही कक्षा में रखने का फैसला किया है. ये घोषणा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के प्रमुख दमित्री बकानोव ने नई दिल्ली दौरे के दौरान की. वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आए थे.

AUS vs ENG 2nd Test Day 4 Highlights: गाबा टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का जलवा, इंग्लैंड को दी करारी शिकस्त, मिचेल स्टार्क बने जीत के हीरो

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्बेन के द गाबा में गुलाबी गेंद से खेला गया. इस मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की. इस मुकाबले में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 65 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने चौथे दिन के खेल के तीसरे सीज़न में आसानी से हासिल कर लिया.

इंडिगो क्राइसिस से राजस्थान टूरिज्म पर गहरा असर, लोग कैंसिल कर रहे होटलों की बुकिंग

इंडिगो एयरलाइंस के चल रहे संकट ने राजस्थान के पर्यटन उद्योग पर भारी असर डाल दिया है. दिसंबर के पीक पर्यटन सीज़न में उड़ानें रद्द होने व फ्लाइट संचालन प्रभावित होने से पर्यटकों की संख्या घट गई है, जिसके कारण होटल व्यवसायियों, टूर ऑपरेटरों और स्थानीय गाइडों को नुकसान हुआ है. राजस्थान में शीतकालीन पर्यटन सीजन 2 महीने पहले शुरू हुआ था.

चीन-जापान में थोड़ी सी चूक से छिड़ जाती जंग... युद्धाभ्यास में चीनी सेना ने की ऐसी हरकत

जापान ने रविवार को आरोप लगाया कि चीनी लड़ाकू विमानों ने ओकिनावा द्वीपों के पास उसके सैन्य विमानों पर फायर-कंट्रोल रडार लॉक किया.जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने इसे "बेहद खतरनाक और गैर-जरूरी कार्रवाई" बताया और कहा कि चीन के व्यवहार के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया है. चीन ने आरोपों से इनकार किया है.

