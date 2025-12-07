'चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का गौरव, IPL यहां से शिफ्ट नहीं होगा...', कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का ऐलान

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मुकाबले बेंगलुरु से शिफ्ट नहीं होंगे. इस साल रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु (RCB) की खिताबी जीत के बाद चिन्नास्वामी स्टेडिय के बाहर भगदड़ मच गई थी. उसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई थी कि आगमी आईपीएल सीजन में बेंगलुरु में होने वाले मुकाबलों को अन्य शहरों में कराया जा सकता है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने अब यह आशंका पूरी तरह खत्म कर दी है.

डीके शिवकुमार ने कहा कि अब से बेहतर भीड़ प्रबंधन, कड़े सुरक्षा मानक और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. शिवकुमार ने कहा, 'कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु में जो भी दुर्घटनाएं हुईं, उसके चलते हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. आगे, चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऐसे कार्यक्रम होंगे जो बेंगलुरु की प्रतिष्ठा बनाए रखें. लेकिन हम उचित रूप से कानूनी ढांचे के भीतर और इस स्टेडियम का उपयोग करते समय भीड़ प्रबंधन पर बेहतर ध्यान देते हुए ये आयोजन करेंगे.'

डीके शिवकुमार ने बताया, 'इसके साथ ही, हम एक विकल्प के तौर पर एक बड़ा स्टेडियम भी विकसित करेंगे. इस साल हुई घटना और उसके बाद उत्पन्न समस्याओं के बाद आईपीएल को कहीं और स्थानांतरित करने की चर्चाएं हुई थीं. लेकिन आईपीएल को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा, हम इसे यहीं आयोजित करेंगे. यह कर्नाटक और बेंगलुरु का गौरव है और हम इसकी रक्षा करेंगे. आगे जो भी करने की आवश्यकता होगी, हम सुनिश्चित करेंगे कि उसका ध्यान रखा जाए.'

केएससीए को मिला था नोटिस

कर्नाटक सरकार ने निर्देश दिया था कि एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की संरचनात्मक सुरक्षा जांच की जाएगी. इसके लिए लोक निमार्ण विभाग (PWD) ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ( KSCA) को नोटिस भेजा था. केएससीए को स्टेडियम की विस्तृत सुरक्षा रिपोर्ट जमा करनी है, जो एनएबीएल-प्रमाणित विशेषज्ञों द्वारा तैयार होगी. रिपोर्ट में दर्शाया जाएगा कि स्टेडियम की गैलरी, ढांचा और भीड़ क्षमता सुरक्षित है या नहीं. इसी रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाना था कि 2026 से IPL मैच यहां कराए जा सकेंगे.

चिन्नास्वामी स्टेडियम लोक निर्माण विभाग की लीज पर 17 एकड़ में बना है. जून 2024 में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के दौरान 11 लोगों की मौत हुई थी, 50 से अधिक घायल हुए थे. इसके बाद से स्टेडियम को एक भी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी का अधिकार नहीं दिया गया है. सुरक्षा प्रमाणन पूरा होने के बाद आईपीएल 2026 में यहां पर मुकाबले आयोजित होंगे.

