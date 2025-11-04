scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे में छह यात्रियों की मौत हो गई. वहीं, सलमान खान और राजश्री पान मसाला को कोटा की कंज्यूमर कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के लिए नोटिस भेजा.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है (Photo- ITG)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है (Photo- ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 4 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में MEMU पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकराने से छह यात्रियों की मौत हो गई. वहीं, कोटा कोर्ट ने सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी को भ्रामक विज्ञापन मामले में नोटिस भेजा. इन खबरों के अलावा, भारत का अमेरिकी कच्चे तेल आयात अक्टूबर में चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 6 यात्रियों की मौत-दर्जनभर घायल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हुआ. बिलासपुर स्टेशन के पास शाम करीब 4 बजे एक MEMU पैसेंजर ट्रेन का कोच मालगाड़ी से टकरा गया. हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा लोग घायल हुए. 

सलमान खान को कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस, शिकायतकर्ता बोला- ₹5 के पाउच में केसर मुमकिन नहीं
 
कोटा उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान ख़ान और राजश्री पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी किया है और 27 नवंबर तक जवाब मांगा है. मामला एक भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें केसरयुक्त पान मसाला होने का दावा किया गया था.

India Oil Import: मोदी सरकार की 'तेल-नीति', US से आयात 4 साल में सबसे ज्यादा, रूस से भी जमकर खरीदारी

अमेरिका के दबाव और बढ़े टैरिफ के बावजूद भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई कि रूसी तेल खरीद जारी रही और अमेरिका भी संतुष्ट रहा. केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2025 में भारत का अमेरिकी कच्चा तेल आयात चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. 

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का ऐलान... 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायतों में 2 दिसंबर को मतदान

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की तारीख़ों का ऐलान हो गया है. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी.

Gopichand Hinduja Dies: देश के बड़े उद्योगपति गोपीचंद हिंदुजा का निधन, 85 साल के थे... लंदन में ली आखिरी सांस
 
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में लंदन के एक अस्पताल में निधन हो गया. छह दशक तक उन्होंने परिवार के कारोबार को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने में अहम भूमिका निभाई. 

Bihar Election 2025: ललन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग का एक्शन, मतदाताओं को रोकने वाले बयान पर FIR दर्ज

बिहार चुनाव के प्रचार के आख़िरी दिन जनता दल (यू) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के वायरल वीडियो ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया. वीडियो में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जांच कराई. 

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में धमाका, 12 लोग घायल, क्या है विस्फोट की वजह?

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मंगलवार को हुए धमाके में 12 लोग घायल हो गए. विस्फोट बेसमेंट स्थित कैंटीन में गैस सिलेंडर फटने से हुआ था. हालांकि बाद में स्थानीय मीडिया ने बताया कि धमाका एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत के दौरान हुआ था. 

हरमनप्रीत का जयपुर में लगेगा वैक्स स्टेच्यू, सचिन, धोनी और विराट के साथ दिखेगी महिला क्रिकेट की शेरनी

जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की वैक्स प्रतिमा लगाई जाएगी. महिला सशक्तिकरण के प्रतीक रूप में देखी जा रही यह प्रतिमा 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अनावरण होगी.

योगी सरकार का बड़ा फैसला: राइस मिलर्स और किसानों को मिली 1% रिकवरी छूट की राहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान की कुटाई पर एक फीसदी रिकवरी छूट देने का ऐलान किया है. योगी सरकार इस कदम के तहत 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति देगी. 

फ्री टिकट कैंसिलेशन... 21 दिन में फुल रिफंड, हवाई यात्रियों के लिए बड़े बदलाव की तैयारी

अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हवाई टिकट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. 

