Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: कोलकाता हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द किया जिसमें 32000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई थीं. वहीं, बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया तेज़ी से गिरकर 90 रुपये के नीचे आ गया. इन खबरों के अलावा, दिल्ली नगर निगम के बारह वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार शाम को घोषित हुए. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'नौ साल बाद नौकरी खत्म करना गलत...', कलकत्ता हाईकोर्ट ने 32000 शिक्षकों की नियुक्ति बहाल की



कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें 2014 के TET के माध्यम से नियुक्त 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की गई थीं. यह मामला पश्चिम बंगाल के कैश-फॉर-जॉब्स घोटाले से जुड़ा था.

90 पर आया रुपया... फिर भी RBI का नहीं टूटेगा विश्‍वास, ले सकता है ये बड़ा फैसला



डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरावट पर है. बुधवार को 90.14 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जो ऑल टाइम लो है. यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब भारत की GDP तेज़ी से बढ़ रही है.

बीजेपी और AAP को झटका, फायदे में कांग्रेस... MCD उपचुनाव के रिजल्ट के मायने



दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने BJP और AAP दोनों को बड़ा झटका दिया है. 12 में से बीजेपी ने 7 सीटें जीतीं, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलीं, कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्ज़ा किया और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के नाम रही.

CBSE ने निकाली बंपर भर्तियां, 12वीं पास के लिए बेहतरीन मौका



सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए CBSE ने शानदार मौका पेश किया है. इस भर्ती में कुल 124 पद हैं, जिनमें ग्रुप A, B और C के विभिन्न पद शामिल हैं. 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि ग्रेजुएट्स के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह 22 दिसंबर तक चलेगी.

कफ सिरप तस्करी: किंगपिन शुभम जायसवाल के घर ED का नोटिस, फरार विकास नर्वे की तलाश, दुबई भागने का शक



प्रवर्तन निदेशालय ने कफ सिरप तस्करी के किंगपिन शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित प्रह्लाद घाट और सिगरा के दो मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया है. अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब इस सिंडिकेट की सबसे अहम और फरार कड़ी बन चुके विकास सिंह नर्वे की तलाश में यूपी एसटीएफ जुटी है.

साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, हार्द‍िक पंड्या की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड



भारत–साउथ अफ़्रीका के बीच टी20 सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. भारतीय टी20 टीम में हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. शुभमन गिल फिट हैं और उपकप्तान होंगे, लेकिन उनकी उपलब्धता बीसीसीआई के COE से मिलने वाली फ़िटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है. यह सीरीज़ अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम मानी जा रही है.

गाजा के बाद यूक्रेन पर आया ट्रंप का 28 सूत्रीय प्लान, क्यों रूस को खुली छूट देता दिख रहा है प्रस्ताव?



फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन जंग शुरू होते ही शांति प्रयास भी शुरू हुए, लेकिन 4 साल बाद भी हालात जस के तस हैं. अमेरिका लगातार मध्यस्थता की कोशिश करता रहा और ट्रंप प्रशासन ने 28 पाइंट्स वाली शांति योजना पेश की है. प्रस्ताव के तहत क्रीमिया के साथ लुहान्स्क और डोनेट्स्क भी रूसी नियंत्रण में माने गए हैं, जो पहले यूक्रेन का हिस्सा थे.

रणवीर सिंह के माफी मांगने से नहीं बनी बात, एक्टर के खिलाफ शि‍कायत दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

रणवीर सिंह ने साउथ स्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' पर एक फिल्म फेस्टिवल में कमेंट किया था, जिसमें ऋषभ ने देवी चामुंडेश्वरी का रोल निभाया था. रणवीर ने उनके एक्ट का मजाक बनाया, जिसके लिए उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी और बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगी. अब इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.

सेंसेक्‍स 1000 अंक, निफ्टी 340... रिकॉर्ड हाई के बाद क्‍यों इतना टूटा बाजार? जानिए ये 4 कारण



शेयर बाज़ार लगातार चौथे दिन गिरावट में बंद हुआ. बुधवार को सेंसेक्स 31 अंक या 0.04% फिसलकर 85,106.81 पर आ गया, जो सोमवार के 86,159.02 के रिकॉर्ड स्तर से 1000 अंक नीचे है. निफ्टी भी 46 अंक या 0.18% टूटकर 25,986 पर बंद हुआ, जो अपने उच्च स्तर से 340 अंक नीचे है. बीएसई के टॉप 30 में से 20 शेयर गिरे, जबकि 10 चढ़े.

Chhattisgarh: बीजापुर के जंगल में भीषण मुठभेड़, DRG का जवान शहीद, 5 नक्सली ढेर



छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार तड़के नक्सल प्रभावित गंगालूर के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस एंटी-नक्सल अभियान के दौरान हुई भिड़ंत में पांच नक्सली ढेर हुए और DRG का एक जवान शहीद हुआ. DRG, STF और CRPF की कोबरा टीम ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया.

