Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 2 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: राज्यसभा में हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पर संक्षिप्त चर्चा के बाद लौटा दिया गया. वहीं, पुतिन के भारत दौरे में दोनों देशों के बीच एसयू 57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर अहम चर्चा होगी. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा, SIR पर चर्चा की डिमांड पर अड़ा रहा विपक्ष, नारेबाजी के बीच राज्यसभा ने लौटाया मणिपुर जीएसटी बिल

राज्यसभा में हंगामे के बीच मणिपुर GST संशोधन विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद बिल ध्वनिमत से लौटा दिया गया.

रूस-भारत दोस्ती की नई ऊंचाई, पुतिन के दौरे पर Su-57 फाइटर जेट पर भी होगी बात

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यौते पर चार साल बाद भारत दौरे पर आएंगे. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि इस दौरे पर Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट पर बात होगी.

आखिरकार इमरान खान से हुई बहन की मुलाकात, उजमा खान ने बताया जेल में कैसा है पूर्व पीएम का हाल

पाकिस्तान में अटकलों के बीच आख़िरकार PTI संस्थापक और पूर्व पीएम इमरान ख़ान से उनकी बहन डॉ. उज़्मा ख़ान ने अदियाला जेल में मुलाक़ात की. इमरान से परिवार को एक माह से मिलने की इजाज़त नहीं थी, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल और अटकलें बढ़ गई थीं.

रुबैया सईद किडनैपिंग केस: CBI को तगड़ा झटका, TADA कोर्ट से शफात शांगलू रिहा

स्पेशल TADA कोर्ट ने 35 साल पुराने रुबैया सईद अपहरण कांड में CBI की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए शफ़ात अहमद शांगलू को रिहा कर दिया. कोर्ट ने साफ़ कहा कि 1989 की किडनैपिंग केस की चार्जशीट में शांगलू का ज़िक्र तक नहीं था, इसलिए कस्टडी का आधार नहीं बनता.

Air India की बड़ी लापरवाही: एक महीने तक बिना सुरक्षा प्रमाण-पत्र के उड़ी एयरबस, कर्मचारियों पर कार्रवाई

एअर इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसकी आंतरिक जांच में पता चला कि एक एयरबस A320 विमान ने बिना ‘एयरवर्धिनेस रिव्यू सर्टिफ़िकेट’ के नवंबर 2025 में कई उड़ानें भरीं. यह सालाना सुरक्षा प्रमाण-पत्र बेहद ज़रूरी होता है और इसके बिना उड़ान कानूनन ग़लत और ख़तरनाक मानी जाती है. विमान ने 24-25 नवंबर को 8 कॉमर्शियल उड़ानें भरीं.

वैभव सूर्यवंशी ने फ‍िर उड़ा द‍िया गर्दा, जड़ा तीसरा T20 शतक, ऐसा करने वाले दुन‍िया के इकलौते प्लेयर

वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी 2025 में महाराष्ट्र के ख़िलाफ़ शानदार प्रदर्शन किया. वैभव ने 58 गेंदों में अपना तीसरा टी20 शतक पूरा किया. उन्होंने 61 गेंदों में सात छक्कों और सात चौकों की मदद से नाबाद 108 रन बनाए. उनकी तेज़ पारी से बिहार ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में महाराष्ट्र टीम के सामने मजबूत स्कोर खड़ा किया.

पूर्व सीएम येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, POSCO मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई के दौरान कर्नाटक CID और निजी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी से परहेज़ किया,लेकिन यह साफ किया कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले पक्षों से जवाब मांगा जा रहा है.

AAP नेता अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया, अरविंद केजरीवाल को बताया महान नेता

यूपीएससी शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने मंगलवार को राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया. यह फैसला उन्होंने तब लिया जब राजनीति में आए उन्हें अभी केवल दस महीने ही हुए थे. ओझा इस साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था.

जापान दौरे पर सीएम भगवंत मान... जापानी कंपनियों ने पंजाब में निवेश में दिखाई रुचि

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 10-दिवसीय जापान दौरे पर हैं, जिसका उद्देश्य पंजाब और जापानी कंपनियों के बीच औद्योगिक और आर्थिक संबंध मज़बूत करना है. यह दौरा मार्च 2026 में मोहाली में होने वाली 6वीं प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश आकर्षण अभियान का हिस्सा है. पहले दिन मान ने Yamaha और Honda के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात की.

कौन हैं अमर सुब्रमण्यम? बेंगलुरु में की पढ़ाई, गूगल-माइक्रोसॉफ्ट के बाद ऐपल में मिली बड़ी जिम्मेदारी

ऐपल ने अपनी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डिविज़न में बदलाव किया है. कंपनी ने अमर सुब्रमण्यम को नया AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है. वे अब एआई चीफ जॉन गियानंद्रिया की जगह संभालेंगे. ऐपल इंटेलिजेंस के लॉन्च के बाद यह पहला बड़ा नेतृत्व परिवर्तन है. यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब ऐपल, एआई की दौड़ में गूगल-माइक्रोसॉफ़्ट से पीछे माना जा रहा है.

