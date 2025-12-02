scorecardresearch
 
जापान दौरे पर सीएम भगवंत मान... जापानी कंपनियों ने पंजाब में निवेश में दिखाई रुचि

पंजाब सीएम भगवंत मान ने जापान में आयोजित बैठकों में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रण दिया और राज्य में निवेश के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान जापानी कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए उत्साह व्यक्त किया.

सीएम मान का यह दौरा राज्य सरकार की 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश प्रयासों का हिस्सा है. (Photo- X/@BhagwantMann)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10-दिवसीय जापान दौरे पर हैं. इस यात्रा का उद्देश्य पंजाब और जापानी कंपनियों के बीच औद्योगिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है. यह दौरा राज्य सरकार की 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट, जो 13 से 15 मार्च 2026 को मोहाली में आयोजित होने वाला है, के पहले निवेश आकर्षण प्रयासों का हिस्सा है.

दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री मान ने JBIC (जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन), Aisan Industry, Yamaha, Honda Motor, Toray Industries, Fujitsu Ltd. और JICA साउथ एशिया विभाग के डायरेक्टर जनरल सहित कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात की. इसके अलावा उन्होंने जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (METI) के संसदीय उप-मंत्री से भी चर्चा की.

भगवंत मान ने इन बैठकों में पंजाब में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रण दिया और राज्य में निवेश के नए अवसरों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने पंजाब में अग्रिम विनिर्माण, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्लोबल सर्विसेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा.

मुख्यमंत्री ने पंजाब की तेजी से बढ़ती और मजबूत होती जापानी औद्योगिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए उत्साह व्यक्त किया. इन निवेशों से न केवल युवाओं के लिए रोजगार सृजित होंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति को भी नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि निवेश प्रक्रिया सहज और निवेशकों के अनुकूल रहे.

