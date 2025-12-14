scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के चलते GRAP-4 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कक्षा 9 और 11 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी. पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदान जारी है. मेक्सिको के टैरिफ फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि DU परीक्षाओं में पेपर देरी से पहुंचने पर छात्रों का विरोध हुआ.

Advertisement
X
दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे छाए हुए हैं.
दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे छाए हुए हैं.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने के कारण सरकार ने GRAP-4 पाबंदियां लागू कर दी हैं. इसके तहत कक्षा 9 तक और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलेगी, जबकि ऑनलाइन क्लास छात्रों और अभिभावकों की इच्छा पर निर्भर होगी. वहीं पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदान जारी है, जिसमें 9 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं. उधर मेक्सिको द्वारा टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर भारत ने इसे एकतरफा बताते हुए आपत्ति दर्ज की है. दिल्ली विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं प्रश्नपत्रों की देरी से प्रभावित रहीं, जिस पर छात्रों ने विरोध किया.

Delhi AQI: GRAP-4 पाबंदियों के बाद हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, ये होंगी पाबंदियां

दिल्ली में हवा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. इसी को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण) लागू कर दिया है. इसके लागू होने के बाद कक्षा 9 तक और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी. ऑनलाइन क्लास लेना पूरी तरह छात्रों और उनके अभिभावकों की इच्छा पर निर्भर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 14 दिसंबर, रविवार की अहम खबरें 
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है (Photo- PTI)
पढ़ें 13 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Lionel Messi
पढ़ें 13 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 13 दिसंबर, शनिवार की अहम खबरें 
राजनीति में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं शिवराज पाटिल
पढ़ें 12 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदान जारी, 9 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में

पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए रविवार को मतदान जारी है. वोटिंग सुबह 8 बजे बैलेट पेपर से शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलेगी. इस चुनाव में 9 हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सत्ताधारी AAP, कांग्रेस, SAD, BJP और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं. चुनाव के नतीजे 17 दिसंबर को घोषित होंगे.

Advertisement

'मेक्सिको का फैसला पूरी तरह से एकतरफा...', टैरिफ बढ़ाए जाने पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

मेक्सिको सरकार के अचानक लिए गए टैरिफ फैसले पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है. भारत सरकार का कहना है कि मेक्सिको की ओर से फैसला लेने से पहले कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया. बता दें कि मेक्सिको ने उन देशों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जिनके साथ उनका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जिसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% तक जा सकता है.

DU की सेमेस्टर परीक्षाओं में हंगामा, देर से पहुंचे प्रश्नपत्र; छात्रों का विरोध, प्रशासन ने मांगी माफी

दिल्ली विश्वविद्यालय की सेमेस्टर-अंत परीक्षाएं प्रश्नपत्रों की देरी के कारण प्रभावित हुई हैं. कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र समय पर नहीं पहुंचे, जिससे छात्र सुबह से परीक्षा हॉल में बैठे इंतज़ार करते रहे. कई जगहों पर परीक्षाएं शुरू ही नहीं हो सकीं, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. बाद में समस्या को ठीक कर लिया गया.

7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड, हमास का टॉप कमांडर... इजरायल ने राद साद को किया ढेर

इजरायल ने गाज़ा में हमास के टॉप कमांडर राद साद को मार गिराने का दावा किया है. इजरायल ने उसे 7 अक्टूबर 2023 के हमले का एक प्रमुख मास्टरमाइंड बताया है हालांकि, हमास ने इसकी पुष्टि नहीं की है. हमास का कहना है कि गाज़ा सिटी के बाहर आम नागरिकों की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जो 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम का उल्लंघन है.

Advertisement

अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, दो की मौत, 8 घायल... जांच में जुटी FBI

अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य के प्रोविडेंस शहर में स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में शनिवार को हुई गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना ऐसे समय हुई, जब आइवी लीग यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम चल रहे थे. पुलिस अब भी संदिग्ध की तलाश कर रही है.

हैदराबाद में मेसी ने सीएम रेड्डी के साथ खेला फुटबॉल मैच, राहुल गांधी को गिफ्ट की जर्सी, VIDEO

हैदराबाद में लियोनेल मेसी का GOAT टूर पूरी तरह सफल रहा.  राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मेसी ने खूब समय बिताया और फैन्स ने भी खूब लुत्फ उठाया. मेसी और उनके साथी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मैदान पर मौजूद बच्चों के साथ हल्की-फुल्की किकअबाउट में हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement