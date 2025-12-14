अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, दो की मौत, 8 घायल... जांच में जुटी FBI

अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य के प्रोविडेंस शहर में स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में शनिवार को हुई गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह जानकारी प्रोविडेंस के मेयर ने दी. घटना ऐसे समय हुई, जब आइवी लीग यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम चल रहे थे. पुलिस अब भी संदिग्ध की तलाश कर रही है.

यह गोलीबारी एग्जाम के दूसरे दिन हुई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. घटना के दो घंटे बाद भी पुलिस अलग-अलग इमारतों की तलाशी लेती रही. आसपास के इलाके में लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश दिए गए.

डिप्टी पुलिस चीफ टिमोथी ओहारा ने बताया कि संदिग्ध एक पुरुष है, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसे इमारत से बाहर जाते हुए आखिरी बार देखा गया था. प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली ने आसपास के लोगों से अपील की कि वे घरों के अंदर ही रहें और इलाके को सुरक्षित घोषित किए जाने तक बाहर न निकलें. उन्होंने कहा कि संदिग्ध को पकड़ने के लिए सभी उपलब्ध संसाधन लगाए गए हैं.

ब्राउन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले छात्रों और कर्मचारियों को बताया था कि संदिग्ध हिरासत में है, लेकिन बाद में इस जानकारी को सुधारते हुए कहा गया कि पुलिस अब भी एक या अधिक संदिग्धों की तलाश कर रही है. बाद में मेयर ने भी साफ किया कि जिस व्यक्ति को पहले हिरासत में लिया गया था, उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार देर रात कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी दी गई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए संवेदना जताई. अधिकारियों ने लोगों को इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी है. पुलिस ने मीडिया कर्मियों को भी अपनी गाड़ियों में सुरक्षित रहने की सलाह दी. प्रोविडेंस प्रशासन के अनुसार, पुलिस मौके से जानकारी जुटा रही है और इस कार्रवाई में एफबीआई भी मदद कर रही है.

