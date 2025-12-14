पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदान जारी, 9 हजार से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए इस समय मतदान चल रहा है. मतदान सुबह 8 बजे बैलेट पेपर से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चलेगा. इस चुनाव में 9 हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं.

पंचायत समिति के लिए 8,098 और जिला परिषद के लिए 1,249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. 44 हजार पुलिसकर्मी और 96 हजार कर्मचारी चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए हैं.

राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए 13,395 पोलिंग स्टेशनों पर 18,718 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. इनमें से 860 बूथों को अतिसंवेदनशील और 3,405 को संवेदनशील घोषित किया गया है.

अतिसंवेदनशील बूथों पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है. चुनाव के नतीजे 17 दिसंबर को घोषित होंगे.

