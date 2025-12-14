7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड, हमास का टॉप कमांडर... इजरायल ने राद साद को किया ढेर

इजरायल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के एक टॉप कमांडर को मार गिराया है. गाजा सिटी में हुए हमले में हमास का टॉप कमांडर राद साद मारा गया. इजरायल ने शनिवार को कहा कि गाजा के दक्षिणी इलाके में एक विस्फोटक डिवाइस फटने से उसके दो सैनिक घायल हो गए, जिसके बाद की गई कार्रवाई में गाजा में हमास के सीनियर कमांडर राद साद को मार दिया गया.

हमास में हथियारों का जिम्मा संभालता था राद साद

हालांकि, हमास ने अपने बयान में राद साद की मौत की पुष्टि नहीं की है. हमास का कहना है कि गाजा सिटी के बाहर आम नागरिकों की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जो 10 अक्टूबर से लागू युद्धविराम का उल्लंघन है.

इजरायली बयान में कहा गया है कि राद साद हमास में हथियार निर्माण का जिम्मा संभालता था और पहले संगठन के ऑपरेशंस डिवीजन का प्रमुख था. इजरायल ने उसे 7 अक्टूबर 2023 के हमले का एक प्रमुख मास्टरमाइंड बताया है, जिसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ था.

इजरायल के हमले में चार की मौत

इजरायल का आरोप है कि वह युद्धविराम के बावजूद आतंकी संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटा हुआ था. न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, गाजा सिटी के पश्चिम में हुए इजरायली हमले में चार लोगों की मौत हुई है, जिनके शव शिफा अस्पताल लाए गए. वहीं, अल-अवदा अस्पताल के अनुसार, इस हमले में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं.

