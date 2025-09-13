scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की प्रमुख बनने के लिए बधाई दी है. पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैच को लेकर राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को लेकर हमला बोला है.

पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी. (File Photo: PTI)
पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी. (File Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की प्रमुख बनने के लिए बधाई दी है. पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाले मैच को लेकर राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को लेकर हमला बोला है.

1. मणिपुर से PM मोदी ने सुशीला कार्की को दी बधाई, बताया महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल भारत का दोस्त है, करीबी दोस्त. आज 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर हार्दिक बधाई देता हूं.

2. पुतले फूंके, बॉयकॉट का ऐलान... भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ विपक्ष का हल्लाबोल

भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर देश में विरोध जारी है. विपक्षी पार्टियां इस मैच पर सवाल उठा रही हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं. AAP, शिवसेना यूबीटी से लेकर जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे शहीदों का अपमान बताया है.

3. नेपाल की सत्ता संभालते ही एक्शन में सुशीला कार्की, पूर्व PM केपी ओली के खिलाफ FIR

सुशीला कार्की को सत्ता संभाले 24 घंटे भी नहीं हुए कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी. पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ 8 सितंबर को पुलिस दमन के मामले में FIR दर्ज की गई, जिसमें गंभीर अपराधों के आरोप हैं. ओली ने 9 सितंबर को जनजातीय युवाओं की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया था.

4. 'बुर्का पहनकर भारत-PAK मैच देखेंगे आदित्य ठाकरे', महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह पाखंड है. वे देशभक्ति को व्यापार बना रहे हैं. उन्हें सिर्फ पैसे की चिंता है, हमारे लोगों की जान की नहीं.

5. शैंपू ₹55, साबुन ₹8, कॉफी ₹30 सस्‍ती हुई, GST कट के बाद कंपनी का बड़ा ऐलान, देखें नए रेट्स

GST में बदलाव के बाद देश की दिग्‍गज एमएमसीजी कंपनी HUL ने अपने प्रोडक्‍ट्स के रेट्स में कटौती का ऐलान किया है, जो 22 सितंबर से देश में लागू होंगे. इस ऐलान के बाद डव शैंपू, लाइफबॉय साबुन और ब्रू कॉपी के रेट कम हुए हैं.

6. एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना क्यों भारत की मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री ने बताई वजह

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर विरोध जताया गया है. अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि एसीसी व आईसीसी टूर्नामेंट में खेलना अनिवार्य है, जबकि द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी. हरभजन सिंह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर व्यक्तिगत आपत्ति जताई, लेकिन सरकारी नीति को स्वीकार किया. मैच सुपर फोर की राह तय करेगा.

7. DUSU को 17 साल बाद मिलेगी महिला अध्यक्ष? 2008 में नूपुर शर्मा ने किया था कमाल

DUSU चुनाव में इस बार महिला अध्यक्ष चुने जाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है. क्योंकि दो प्रमुख संगठनों से अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार मैदान में हैं. अगर ऐसा होता है तो 17 साल बाद यह पहला मौका होगा जब कोई महिला फिर से डूसू अध्यक्ष बनेंगी. जानते हैं इससे पहले कब कोई महिला अध्यक्ष बनी थीं और इस बार कौन बाजी मार सकती हैं?

---- समाप्त ----
