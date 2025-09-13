'बुर्का पहनकर भारत-PAK मैच देखेंगे आदित्य ठाकरे', महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का बयान

बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शनिवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा हमला बोला. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होने वाले एशिया कप मैच को लेकर चल रहे विवाद और उद्धव ठाकरे की आपत्ति पर चुटकी ली. मीडियाकर्मियों से बातचीत में नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे की आवाज की नकल उतारते हुए कहा, 'वह बुर्का पहनकर भारत-पाकिस्तान का मैच देखेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे.'

नितेश राणे यहीं नहीं रुके, उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि संजय राउत मरीन ड्राइव पर भारत-पाकिस्तान मैच का टिकट ब्लैक में बेचते नजर आएंगे. बता दें कि आदित्य ठाकरे ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने के फैसले के लिए बीसीसीआई को राष्ट्रविरोधी करार दिया था. उन्होंने सवाल किया, 'पाकिस्तान के साथ खेलने की इतनी उत्सुकता क्यों? क्या यह पैसों की लालच, टीवी रेवेन्यू, विज्ञापन या खिलाड़ियों की फीस के लिए है? जब पाकिस्तान भारत में होने वाले एशिया कप का बहिष्कार कर सकता है, तो बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकता?'

नितेश राणे की टिप्पणी शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के उस बयान के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें उन्होंने 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच को मंजूरी देने के लिए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, 'पहलगाम के जख्म अभी भरे नहीं हैं, फिर भी यह सरकार उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार है, जो हमारे देश में आतंक फैलाता है.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'यह पाखंड है. वे देशभक्ति को व्यापार बना रहे हैं. उन्हें सिर्फ पैसे की चिंता है, हमारे लोगों की जान की नहीं.' कई विपक्षी दलों, पूर्व क्रिकेटरों और सार्वजनिक हस्तियों ने भारतीय टीम से इस एशिया कप मैच का बहिष्कार करने की मांग की है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने 2012-13 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है और सिर्फ बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ही आमने-सामने होते हैं.

