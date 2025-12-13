Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

देश और दुनिया की बड़ी खबरों में दिल्ली-NCR में गंभीर प्रदूषण के चलते AQI 441 पहुंचने पर GRAP-4 लागू किया गया है. कोलकाता स्टेडियम अव्यवस्था पर ममता बनर्जी ने मेसी और फैन्स से माफी मांगते हुए जांच कमेटी बनाई. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई. आंध्र में चंद्रबाबू नायडू को फाइबरनेट केस में राहत मिली. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें.

और पढ़ें

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर... AQI 441 पहुंचते ही GRAP-4 लागू, कंस्ट्रक्शन समेत इन चीजों पर बैन

CAQM की ओर से जारी प्रेस अपडेट के अनुसार, शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 दर्ज किया गया था, जो महज दो घंटे में बढ़कर 441 तक पहुंच गया. GRAP-4 लागू होने के साथ ही राजधानी और आसपास के इलाकों में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं.

'मैं ल‍ियोनेल मेसी और फैन्स से माफी मांगती हूं', कोलकाता स्टेडियम में हंगामे के बाद CM ममता बनर्जी का इमोशनल पोस्ट, जांच कमेटी गठित

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में शन‍िवार को हुई अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लियोनेल मेसी और उनके फैन्स से माफी मांगी है. दरअसल, प्रीमियम टिकट खरीदकर आए हजारों फैन्स तब नाराज हो गए, जब मेसी महज 10 मिनट से भी कम समय में मैदान छोड़कर चले गए. इससे गुस्साए दर्शकों ने विरोध प्रदर्शन किया, बोतलें फेंकीं और कई होर्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया.

Advertisement

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई, भोपाल-दिल्ली आवास पर अलर्ट

शिवराज सिंह चौहान पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा के दायरे में हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा समीक्षा के निर्देश दिए हैं. भोपाल के 74 बंगला क्षेत्र स्थित उनके आवास ‘मामा का घर’ (बी-8 बंगला) के बाहर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. वहीं, दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.

'114 करोड़ नुकसान के आरोप बेबुनियाद', फाइबरनेट केस में चंद्रबाबू नायडू को ACB कोर्ट ने क्लीन चीट दी

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू को एक भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत मिली है. फाइबरनेट केस में ACB कोर्ट ने उन्हें क्लीन चीट दे दी. यह मामला तब का है जब वह विपक्ष में थे और YSRCP की सरकार प्रदेश में थी. अन्य सभी आरोपियों को भी क्लीन चीट मिल गई है.

रेड कार्पेट और भव्य सेरेमनी... रूस से लौटे सैनिकों का किम जोंग ने किया स्वागत, हुए इमोशनल

किम जोंग उन की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती. वह सैनिकों को गले लगाते हुए नज़र आए. ये वह सैनिक हैं जो रूस से लौटे हैं. ये सैनिक यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में रूस की मदद करने के लिए कुर्स्क गए हुए थे.

Advertisement

शेख हसीना के कट्टर विरोधी शरीफ उस्मान हादी पर दिनदहाड़े अटैक, हमलावरों ने सिर में मारी गोली



राजधानी ढाका के पॉल्टन इलाके में दिनदहाड़े निर्दलीय MP उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई. बाइक सवार हमलावरों ने रिक्शे पर बैठे हादी पर पॉइंट-ब्लैंक फायरिंग की और फरार हो गए. हादी की हालत नाजुक है.

"दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे," हाफिज सईद के खास रऊफ ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर

हाफिज सईद के खास और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. जिससे एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है. क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने उसे मासूम बताया था.

'पवन सिंह को धमकी नहीं दी, जो करते हैं खुलेआम...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो वायरल

भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को धमकी देने के मामले में नया मोड़ आया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरि बॉक्सर का एक ऑडियो मैसेज सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि गैंग की ओर से पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी गई. ऑडियो में आरोपों को गलत बताते हुए कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो भी करता है, खुलेआम करता है.

7 बार सांसद, दो बार केंद्रीय मंत्री और बड़ा ओबीसी चेहरा... जानिए यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे पंकज चौधरी के बारे में

Advertisement

उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. संकेत साफ हैं कि अब औपचारिक ऐलान ही बाकी है. अब तक नामांकन भरने वाले अकेले उम्मीदवार हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक बने हैं.

---- समाप्त ----