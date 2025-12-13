केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई, भोपाल-दिल्ली आवास पर अलर्ट

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले अहम इनपुट के बाद भोपाल और दिल्ली स्थित उनके आवासों की सुरक्षा शुक्रवार देर रात बढ़ाई गई. इसके तहत राजधानी भोपाल के 74 बंगला क्षेत्र स्थित उनके आवास ‘मामा का घर’ (बी-8 बंगला) के बाहर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. वहीं, दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय को हाल ही में कुछ संवेदनशील इनपुट प्राप्त हुए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया. शिवराज सिंह चौहान पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा के दायरे में हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा समीक्षा के निर्देश दिए हैं. गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के डीजीपी, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने को कहा है.
भोपाल स्थित ‘मामा का घर’ के चारों ओर अब पहले से ज्यादा कड़ा पहरा देखा जा रहा है. बंगले के बाहर अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए हैं और प्रवेश व निकास बिंदुओं पर पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है. भोपाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं. बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है, जब शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित आवास की सुरक्षा इस स्तर तक बढ़ाई गई है.
फिलहाल शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ही मौजूद हैं. उनके आवास के आसपास पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके. दिल्ली में भी उनके सरकारी आवास की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और आने-जाने वालों की कड़ी जांच की जा रही है.
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यह कदम पूरी तरह एहतियाती है और गृह मंत्रालय के इनपुट के आधार पर उठाया गया है. सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी कदम उठाए जा सकते हैं.