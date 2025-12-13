'पवन सिंह को धमकी नहीं दी, जो करते हैं खुलेआम...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो वायरल

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को धमकी देने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है. इस प्रकरण में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया है. ऑडियो में साफ कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पवन सिंह को किसी भी तरह की धमकी नहीं दी है. यह ऑडियो गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरि बॉक्सर की ओर से सामने आया है.

दरअसल, ऑडियो मैसेज में हरि बॉक्सर ने कहा कि पवन सिंह को गैंग की तरफ से कोई कॉल या धमकी नहीं दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि पवन सिंह शायद सुरक्षा लेने के उद्देश्य से ऐसा दावा कर रहे होंगे. गैंगस्टर के मुताबिक, इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बेवजह घसीटा जा रहा है.

गैंगस्टर हरि बॉक्सर का बयान

ऑडियो मैसेज में हरि बॉक्सर ने यह भी आरोप लगाया कि पवन सिंह उनके खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है. इसके बावजूद गैंग की ओर से किसी भी तरह की धमकी नहीं दी गई है. उन्होंने दोहराया कि इस मामले से गैंग का कोई लेना-देना नहीं है.

हरि बॉक्सर ने अपने संदेश में यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो भी करता है, खुलेआम करता है. ऑडियो में उसने यह भी कहा कि जो सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे हम धमकी नहीं देंगे, बल्कि एके-47 की गोलियों से भून देंगे.

6 दिसंबर को मिले थे धमकी भरे मैसेज

बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 6 दिसंबर को धमकी भरे मैसेज मिले थे. जिसमें सीधे कहा गया था कि जो काम आप कर रहे हैं, उसे बंद कर दें और सलमान खान के साथ काम न करें. धमकी मिलने के दौरान पवन सिंह मुंबई में ही मौजूद थे और बिग बॉस के फाइनल में गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले थे.

धमकी मिलने के बाद पवन सिंह से जुड़े एक सूत्र ने बताया था कि पुलिस को औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है. केवल फॉर्मली जानकारी दी गई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह कदम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए उठाया गया है. वहीं, धमकी मिलने के बाद पवन सिंह के प्रोटोकॉल और सुरक्षा बढ़ा दिए गए, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. फिलहाल, इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया है. ऑडियो में साफ कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पवन सिंह को किसी भी तरह की धमकी नहीं दी है.

