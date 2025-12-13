scorecardresearch
 
शेख हसीना के कट्टर विरोधी शरीफ उस्मान हादी पर दिनदहाड़े अटैक, हमलावरों ने सिर में मारी गोली

राजधानी ढाका के पॉल्टन इलाके में दिनदहाड़े निर्दलीय MP उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई. बाइक सवार हमलावरों ने रिक्शे पर बैठे हादी पर पॉइंट-ब्लैंक फायरिंग की और फरार हो गए. हादी की हालत नाजुक है.

इंक़िलाब मंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को दिनदहाड़े गोली मारी गई (Photo: TheDailyStar)
इंक़िलाब मंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को दिनदहाड़े गोली मारी गई (Photo: TheDailyStar)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क़ानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई हैं. राजधानी धाकी के पॉल्टन इलाके में दिनदहाड़े निर्दलीय उम्मीदवार और इंक़िलाब मंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई है. वह नमाज़ पढ़कर हाईकोर्ट इलाके की ओर जा रहे थे. 

पुलिस के अनुसार, हादी रिक्शे पर बैठकर जा रहे थे. तभी एक मोटरसाइकिल आई, जिसपर दो लोग सवार थे. पीछे बैठे युवक ने बंदूक़ निकाली और बेहद क़रीब से हादी को गोली मार दी. पूरी वारदात को महज़ चंद सेकेंडों में अंजाम दिया गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में भी क़ैद हो गई. दोनों बाइकसवार हेलमेट पहने नज़र आए. 

हमले के समय हादी के दोस्त मोहम्मद रफी जो कि इंक़िलाब मंचो का कार्यकर्ता भी है वो पीछे एक से आ रहे था. बताया कि वह जुमे की नमाज़ पढ़कर आए थे और हाईकोर्ट इलाके की ओर जा रहे थे. तभी बिजयनगर इलाके में हमला हुआ. गोली लगते ही हादी रिक्श से गिर पड़े. यह घटना क़रीब 2 बजकर 25 मिनट पर शुक्रवार को हुई.

इसके बाद हादी को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल क़रीब 2 बजकर 40 मिनट पर लाया गया. हादी की हालात बेहद नाज़ुक थी. डॉक्टरों ने इलाज करना तुरंत शुरू कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि हादी के सिर के दाहिने हिस्से से गोली घुसी और बाएं हिस्से से बाहर आ गई. गोली के कुछ छोटे-छोटे कण दिमाग़ में फंसे हैं. दो बार कार्डियक अरेस्ट भी आया. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज, 25 दिसंबर को ढाका पहुंचेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान

ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जब हालात और गंभीर बन गई तो बाद में एवेरकेयर अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां वे वेंटिलेटर पर हैं. 

डॉक्टरों का कहना है कि हालात बेहद नाज़ुक है दिमाग़ में सूजन और अंदरूनी दबाव की वजह से स्थिती बिगड़ी हुई है. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्कल का हिस्सा हटाना भी पड़ सकता है.

इंक़लाब मंच अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को भंग करने की मांग को लेकर चलाए गए अभियान में सबसे आगे रहा. 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत का शरण लेना पड़ा. 

बता दें कि बांग्लादेश में हाल में ही आम चुनाव करवाने को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ है. इस ऐलान के बाद ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पर जानलेवा हमला होने के बाद बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं इस हमले को लेकर मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चिंता जताई है और जल्द जांच के आदेश दिए हैं. 

BNP, जमात-ए-इस्लामी और अन्य दलों ने भी घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है. 

पुलिस को शक है कि हादी पर हमला करने वाले आरोपी ज़रूर पहले से पीछे कर रहे होंगे. इसलिए पुलिस उन जगहों की फुटेज देख रही है जहां पूरे दिन हादी गए थे. पुलिस का मानना है कि चलते रिक्शे में सवार शख्स को चलते बाइक पर से गोली मार देना आसान नहीं होता, ज़रूर इसमें पेशेवर हमलावर शामिल होंगे. 

