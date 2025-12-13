scorecardresearch
 
"दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे", " हाफिज सईद के खास रऊफ ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर

हाफिज सईद के खास और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है. जिससे एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है. क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने उसे मासूम बताया था.

आर्मी की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों के लिए नमाज पढ़ता रऊफ. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
हाफिज सईद के खास और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ ने कैमरे पर एक बार फिर ज़हर उगला है. उसने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है. रऊफ ने कहा कि कौन कहता है कश्मीर की जंग खत्म हो गई? ऐसा कहने वालों का मुंह सड़ जाएगा. कश्मीर की लड़ाई अब और तेज़ होगी.

भारत अगले 50 साल नहीं करेगा हम पर हमला: रऊफ

रऊफ यहीं नहीं रुका, उसने कहा कि अमीर मक्की साहब ने कहा था कि हम दिल्ली फतह करेंगे. हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और यह होगा. हम ग़ज़वा-ए-हिंद’ कर के रहेंगे. 6 महीने पहले हमने भारत को हराया. अगले 50 साल भारत हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा.

यह भी पढ़ें: चेले ने ही खोल दी आतंकी हाफिज सईद की पोल, बता दी लश्कर-ए-तैयबा को बैन से बचाने वाली चाल

रफाल, S-400, ड्रोन—भारत की कोई तकनीक हमारे सामने कुछ नहीं है. भारतीय वायुसेना हमारी एयरस्पेस में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी. 58 इस्लामिक देशों में सिर्फ हम ही असली परमाणु ताकत हैं. रऊफ के इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लश्कर-ए-तैयबा की मानसिकता में कितना जहर भरा है.

रऊफ को पाक आर्मी ने बताया था मासूम

भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब इस आतंकी को पाक आर्मी ने मासूम पाकिस्तानी बताया था. अब उसी आतंकी ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है. बता दें कि रऊफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त लश्कर-ए-तैयबा के मरकज-ए-तैयबा के मुरीदके में नमाज पढ़ा था. यह नमाज आतंकी हेडक्वॉर्टर में मारे गए आतंकियों के लिए थी. साथ ही यह नमाज पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में पढ़ी गई थी. 

