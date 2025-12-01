scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 1 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

 केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर GPS स्पूफिंग और GNSS इंटरफेरेंस की घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लागू करने पर विचार कर रही है.

सरकार ने बताया कि दिल्ली सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर GPS और GNSS सिग्नल इंटरफेरेंस दर्ज किए गए हैं (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 1 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर GPS स्पूफिंग और GNSS इंटरफेरेंस की घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लागू करने पर विचार कर रही है. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स के पास फ्लाइट्स के GPS डेटा से छेड़छाड़, सरकार ने संसद में किया कंफर्म

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर GPS स्पूफिंग और GNSS इंटरफेरेंस की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन एयरपोर्ट्स में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं. ये वही समस्या है जिसमें सेटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम बाधित हो जाता है और उड़ान संचालन पर असर पड़ सकता है.

इमरान के सपोर्ट में CM का धरना शहबाज-मुनीर को नहीं हुआ हजम, खैबर में लगाएंगे राष्ट्रपति शासन!

पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लागू करने पर विचार कर रही है. प्रांत के मुख्यमंत्री इमरान खान के सपोर्ट में धरने पर बैठे थे जिसके बाद खबर आ रही है कि वहां गवर्नर शासन लागू हो सकता है. अदियाला जेल में बंद इमरान खान की स्थिति का बीते तीन हफ्तों से अधिक समय से कोई अता-पता नहीं है.

'कोहली-रोहित के बिना 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते...', इस भारतीय दिग्गज ने चयनकर्ताओं को दी नसीहत

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना 2027 वर्ल्ड कप जीतना असंभव है. श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'रोहित और कोहली अलग लेवल पर खेल रहे हैं. क्रिकेट के इस दौर में इतने कठिन मैच खेलना आसान नहीं.' उन्होंने कहा, '2027 वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित, विराट टीम में होने ही चाहिए.'

Bitcoin क्रैश... क्रिप्टो मार्केट में मची भगदड़, घंटेभर में 3587 करोड़ रुपये स्वाहा!

क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में सोमवार को बड़ी गिरावट देखी गई है. अचानक ताबड़तोड़ बिकवाली के दबाव में Bitcoin भरभराकर 7% से अधिक टूट गया और कुछ दी देर में इसकी कीमत करीब 5000 डॉलर तक गिर गई. न सिर्फ बिटकॉइन, बल्कि दुनिया की टॉप-10 क्रिप्टोकरेंस में बड़ी गिरावट आई और रिपोर्ट की मानें तो घंटेभर में सैकड़ों मिलियन डॉलर साफ हो गए.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वक्फ रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, ओवैसी की याचिका भी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ की सारी संपत्तियों ('वक्फ बाय यूजर' वाली भी) को UMEED पोर्टल पर रजिस्टर कराने की छह महीने की आखिरी तारीख को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. IMPLB, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की थी.

'तुरंत ध्यान देने की जरूरत...', डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, CBI जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता ज़ाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़े मामले जो पूरे देश में हाल के महीनों में हुए हैं, उसकी जांच CBI करेगी. कोर्ट ने राज्यों को ये निर्देश भी दिया है कि वो अपने प्रदेश में साइबर क्राइम यूनिट्स को मज़बूत करें.

बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं,12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल, यहां देखें पूरी डेटशीट

बिहार बोर्ड ने 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कक्षा 12 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होंगी. इस बार विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों विषय की परीक्षाएं एक साथ शुरू होंगी. परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी.

Gold Price Today: सोना-चांदी की कीमत में भारी उछाल, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1 लाख 28 हजार के पार

01 दिसंबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाज़ार में सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. 24 कैरेट 10 ग्राम शुद्ध सोने का रेट ₹1 लाख 28 हज़ार के पार है तो वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत ₹1 लाख 73 हजार kg से अधिक है. 995 शुद्धता वाले सोने का रेट ₹128087 प्रति 10 ग्राम जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹117799 प्रति 10 ग्राम है.

इंडोनेशिया में बाढ़-भूस्खलन से तबाही, 300 से ज्यादा की मौत, 279 लोग अब भी लापता

इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र के तीन प्रांतों में अचानक हुई भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है. इस प्राकृतिक आपदा में अबतक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 250 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं. जबकि हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं. आपदा के कारण कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है.

ढाका कोर्ट से शेख हसीना को बड़ा झटका, जमीन घोटाला मामले में सजा का ऐलान

बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को ढाका की एक अदालत ने पूरबचल टाउन प्रोजेक्ट घोटाले में ज़मीन आवंटन में अनियमितताओं के लिए 5 साल जेल की सज़ा सुनाई है. शेख हसीना के अलावा उनकी बहन शेख रेहाना को सात साल और रेहाना की बेटी व ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को दो साल की सज़ा सुनाई गई है. अब तक भ्रष्टाचार के 4 मामलों में शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है.

