पालघर के स्कूल में पेड़ से लटके मिली दो किशोरों की लाश, सुसाइड की आशंका

महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित सरकारी आश्रम स्कूल में 14 और 15 वर्षीय दो छात्रों ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है और कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दोनों छात्र मोखदा तालुका के निवासी थे.

पालघर के स्कूल में पेड़ से लटके मिली दो किशोरों की लाश (Photo: AI Image)
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा तालुका स्थित एक आश्रम स्कूल में पढ़ने वाले दो किशोर लड़कों ने कथित तौर पर एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना बुधवार और गुरुवार की आधी रात को हुई. उन्होंने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और इस कदम के पीछे का मकसद भी अभी पता नहीं चल पाया है.

वाडा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक दत्ता किंड्रे और जौहर के पुलिस उपाधीक्षक समीर माहेर ने एजेंसी  को बताया कि पीड़ितों की उम्र 14 और 15 साल थी और वे क्रमशः कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ते थे.

उन्होंने बताया कि घटना गुरुवार तड़के सामने आई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है. उन्होंने बताया कि पीड़ितों ने अम्बिस्टे गांव में सरकारी आश्रम स्कूल परिसर में स्थित एक पेड़ से कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नायलॉन की रस्सियों का इस्तेमाल करके फांसी लगा ली.

पुलिस ने बताया कि स्कूल में फिलहाल परीक्षाएं चल रही हैं. ये छात्र जिले के मोखदा तालुका के रहने वाले थे, जो उनके आश्रम स्कूल से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है. दुर्घटनावश हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की जांच जारी है.  बता दें कि आश्रम स्कूल एक प्रकार के आवासीय विद्यालय होते हैं जो आदिवासी समुदायों या अन्य वंचित समूहों के छात्रों के लिए होते हैं और मुफ्त आवास, भोजन और शिक्षा प्रदान करते हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

