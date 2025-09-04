scorecardresearch
 

एक साथ बिगड़ी 170 पुलिसकर्मियों की तबियत, हुए उल्टी दस्त, ट्रेनिंग सेंटर में खाना बना मुसीबत

सोलापुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भोजन विषाक्तता का मामला सामने आया है. यहां करीब 170 ट्रेनी पुलिसकर्मी उल्टी-दस्त से बीमार पड़ गए, जिन्हें तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. 15 को सलाइन देकर विशेष वार्ड में रखा गया. सेंटर में कुल 1350 प्रशिक्षु हैं.फिलहाल सभी की हालत स्थिर है और फूड प्वाइजनिंग के कारणों की जांच जारी है.

ट्रेनिंग सेंटर में 170 पुलिसकर्मियों को हुई फूड प्वाइजनिंग (Photo: ITG)
ट्रेनिंग सेंटर में 170 पुलिसकर्मियों को हुई फूड प्वाइजनिंग (Photo: ITG)

महाराष्ट्र में सोलापुर शहर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में फूड प्वाइजनिंग की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. प्रशिक्षण केंद्र के करीब 170 ट्रेनी पुलिसकर्मियों के विषाक्त होने की प्राथमिक जानकारी मिली है.

सेंटर में बने खाने से फूड प्वाइजनिंग

प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई गई है कि यह प्वाइजनिंग सेंटर में बने खाने से हुई है. सभी प्रभावित ट्रेनी पुलिसकर्मियों को तुरंत सोलापुर के सरकारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल उनका इलाज जारी है. इनमें से लगभग 15 लोगों को सलाइन चढ़ाकर अलग वार्ड में उपचार दिया जा रहा है.

170 से अधिक पुलिसकर्मी बीमार

सोलापुर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में इस समय करीब 1350 प्रशिक्षु पुलिसकर्मी प्रशिक्षण ले रहे हैं.  मंगलवार शाम के सेशन में अचानक प्रशिक्षुओं को उल्टी, दस्त और मिचली की शिकायत होने लगी. इसके बाद एक के बाद एक करीब 170 से अधिक पुलिसकर्मी बीमार हो गए.

सभी प्रभावितों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. कई लोगों की हालत अब स्थिर है. ऐसी जानकारी चिकित्सकों ने दी है. इस घटना से प्रशिक्षण केंद्र में हड़कंप मच गया है और खाद्य विषाक्तता के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो चुकी है.
 

Input: विजयकुमार रामचंद्र बाबर

