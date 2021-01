मुंबईः पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े मामले में ED ऑफिस पहुंचीं वर्षा राउत

पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े एक मामले में शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ऑफिस पहुंची हैं. संजय राउत की पत्नी को हाल ही में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. आज वो जांच में शामिल हुई हैं. इससे पहले ED ने उन्हें समन किया था, लेकिन उन्होंने किसी कारण वश पेश होने से इनकार कर दिया था.

ईडी ने खुलासा किया था कि संजय राउत की पत्नी ने पीएमसी बैंक घोटाले के अभियुक्त की पत्नी और एक अन्य इकाई के जरिए 67 लाख रुपये हासिल किए थे. अधिकारियों ने कहा था कि ईडी द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी की जांच उन 67 लाख रुपयों के लिए की जा रही है, जो कथित तौर पर पीएमसी बैंक के अभियुक्त प्रवीण राउत की पत्नी और एक इकाई से मिली है.

Maharashtra: Varsha Raut wife of Shiv Sena MP Sanjay Raut reaches Enforcement Directorate office in Mumbai.



She was summoned by ED to appear before it in connection with PMC Bank scam case.