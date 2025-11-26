scorecardresearch
 

'मेरे 10 PA, उनके घरों में क्या होता है मुझे कैसे पता...', निजी सहायक की पत्नी की मौत के सवाल पर बोलीं मंत्री पंकजा मुंडे

महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक अनंत गार्जे की पत्नी ने घरेलू हिंसा के चलते आत्महत्या कर ली. अब इसमें बड़ा अपडेट सामने आया है. कैबिनेट मंत्री ने इस घटना का निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है.

मुंबई के वर्ली में मंत्री पंकजा मुंडे के निजी सहायक अनंत गर्जे की पत्नी ने घरेलू विवाद के कारण आत्महत्या कर ली है. अब कैबिनेट मंत्री मुंडे ने इस घटना पर प्रतिक्रिता दी है. उन्होंने इस केस में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. 

हालांकि, इस मामले में अनंत गर्जे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि 28 साल की गौरी KEM हॉस्पिटल में डेंटिस्ट थीं.उन्होंने अपने आवास पर घरेलू विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. 

गौर करने वाली बात यह है कि दोनों की शादी को अभी केवल 10 महीने ही हुए थे. पुलिस ने बताया कि गौरी के पिता की शिकायत के बाद से अनंत और उनके दो रिश्तेदारों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है.  

किसी को नहीं बचाएगी पुलिस 

मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा है कि उनके निजी सहायक की पत्नी की कथित आत्महत्या की जांच कर रही पुलिस किसी को भी नहीं बचाएगी. 

परिवार से की मुलाकात 

मुंडे ने मंगलवार रात बीड ज़िले के पिंपलनेर गांव में मृतक डॉ.गौरी पाल्वे के परिवार से मुलाकात की. गौरी पल्वे के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि अनंत, गौरी को प्रताड़ित और परेशान करता था. इसके जवाब में मंत्री ने परिवार वालों को बताया कि उन्हें पल्वे के जीवन में किसी वैवाहिक विवाद की कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने इस दौरान इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उन्होंने न तो किसी को बचाने की कोशिश की और न ही वे जांच में हस्तक्षेप करेंगी. 

मेरे 10 निजी सहायक...

पंकजा मुंडे ने इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा मेरे दस निजी सहायक हैं. मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके घर के अंदर क्या होता है? दंपत्ति (गरजे और उनकी पत्नी) गणेश उत्सव के दौरान मेरे घर आए थे. वे खुश दिख रहे थे, कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी. 
 

