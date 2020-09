मुंबई में महसूस किया गया भूकंप का झटका, 102 किमी दूर था केंद्र

मुंबई में भूकंप का झटका महसूस किया गया है. भूकंप का केंद्र मुंबई से 102 किलोमीटर उत्तर में था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, सुबह 8 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 रही. हालांकि, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

Earthquake of Magnitude:3.5, Occurred on 07-09-2020, 08:07:19 IST, Lat: 19.99 & Long: 72.80, Depth: 5 Km ,Location: 102km N of Mumbai, Maharashtra, Indiafor more information https://t.co/6yZgnWyViM pic.twitter.com/wY7UwHgyUS