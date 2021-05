मुंबई: 12 बजे के बाद ही खुलेंगे अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटर्स, चेक कर लें BMC की लिस्ट

महाराष्ट्र में कोरोना का संकट लगातार जारी है और अभी भी यहां पर देश में सबसे अधिक कोरोना के केस आ रहे हैं. बीते दिन भी महाराष्ट्र में 62 हज़ार से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि मुंबई में भी 3 हजार से ज्यादा कोविड केस आए.



गुरुवार को मुंबई में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स 12 बजे के बाद ही खुल पाएंगे. ऐसे में किस सेंटर पर किस तरह की सुविधा है, उसके लिए बीएमसी ने ये लिस्ट जारी की है...

Most centres to open post 12 PM except the ones in @mybmcWardGN



List of govt & public vaccination centres which will #vaccinate 45+s who booked slots online.



NO WALK-IN for anyone except HCW, FLW & people due for the second dose of #covaxin #MyBMCVaccinationUpdate https://t.co/A7oQSmfetq pic.twitter.com/djnY4PqWo6