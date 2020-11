कांजुरमार्ग शेड पर फिर महाराष्ट्र-केंद्र सरकार में रार, प्रियंका चतुर्वेदी-संजय राउत ने साधा निशाना

महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है. आरे में मेट्रो शेड को लेकर जो जंग शुरू हुई थी, अब वो कांजुरमार्ग पर बनने वाले शेड तक पहुंच गई है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है, साथ ही केंद्र द्वारा भी जमीन को लेकर अड़ंगा लगाया गया है. अब इस मसले पर शिवसेना की ओर से पलटवार किया गया है.



शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि राज्यसभा में महाराष्ट्र से चुने गए सांसद, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं, वही पूरी कैबिनेट में एंटी-महाराष्ट्र मंत्री होंगे. ये शर्मनाक है कि उन्होंने कोविड के वक्त राज्य सरकार पर आरोप लगाए और अब पर्यावरण के मसले पर कार शेड को मुद्दा बना रहे हैं.

देखें: आजतक LIVE TV



प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि राज्य ये धोखा भूलेगा नहीं. प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस मसले पर केंद्र पर निशाना साधा.

The MP in the Rajya Sabha from Maharashtra, holding a cabinet rank, has to be the most anti-Maharashtra minister in the cabinet. Shame that he led the central govt charge during COVID & now against shifting of car shed to save the environment. The state won’t forget your betrayal