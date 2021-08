युवा सेना के कार्यकर्ताओं से मिले उद्धव, नितेश राणे बोले- गुंडों का सम्मान कर रहे CM

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जंग चल रही है. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच वार-पलटवार का सिलसिला जारी है. बुधवार को नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया.



विधायक नितेश राणे ने एक तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि तो यह भी राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड एक हिंसा थी, जैसा कि बंगाल में हुआ था. एक राज्य का प्रमुख होने के नाते मुख्यमंत्री को सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन वो गुंडों का सम्मान कर रहे हैं.



नितेश राणे ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना ही एक मात्र उपाय है.

So it was indeed a state sponsored violence just like West Bengal !

As a head of the state the CM shud be ensuring safety but he is actually felicitating hooligans!

State of affairs in Maharshtra!!

Presidents rule is the only way out to ensure safety from these thugs! pic.twitter.com/UH5RieArLo