फीस भरने के लिए पैसे नहीं दे पाया पिता... गुस्साया 24 साल का बेटा, डंडे से कर दी हत्या

महाराष्ट्र के लातूर में एक 24 वर्षीय युवक ने परीक्षा फीस के पैसे न मिलने पर गुस्से में अपने पिता की डंडे से पीटकर हत्या कर दी. पिता की गलती ये थी कि आर्थिक तंगी के चलते उसने परीक्षा फीस की जगह रसोई गैस रिफिल को प्राथमिकता दी थी. घटना 16 सितंबर की सुबह हुई. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर FIR दर्ज की है.

लातूर में डंडे से सिर पर मारकर बेटे ने ली पिता की जान (Photo: ITG)
महाराष्ट्र के लातूर में एक बेटे ने जरा सी बात पर अपने ही पिता की हत्या कर डाली. घटना लातूर जिले के चाकुर तहसील क्षेत्र के हिपलनेर गांव की है जहां 24 साल का अजय देवीदास पांचाल अपने परिवार के साथ रहता है.अजय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था जिसके चलते उसे एग्जाम के लिए कॉलेज में फीस भरनी थी. ऐसे में उसने अपने पिता देवदास पांचाल से फीस के लिए पैसे मांगे. लेकिन आर्थिक रूप से दुर्बल होने के कारण पिता ने इनकार कर दिया. इसी बात से भड़ककर उसने अपने ही पिता के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर उनकी हत्या कर दी है.

अजय के पिता खेत में मजदूरी तो माता सब्जी बेचकर अपना घर चलाते थे,इसलिए आमदनी कम होने की वजह से अजय के घर की आर्थिक हालत बहोत कमजोर थी. इसके बावजूद भी उसके पिता देवदास ने उसे फीस के लिए पैसे देने का वादा किया था. लेकिन अचानक ही घर में रसोई गैस खत्म हो गई. ऐसे में देवीदास ने कॉलेज के फीस के पैसे देने के बजाय गैस रिफिल करवा ली और अजय से कुछ दिनों बाद कॉलेज की फीस देने की बात कही.

इसी सब के चलते अजय अपने पिता पर नाराज था और गुस्से में आकर 16 सितंबर 2025 की सुबह 3 बजे अजय ने अपने पिता देवदास के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार करके उनकी हत्या कर दी. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी अजय देविदास पांचाल के खिलाफ BNS की धारा 103(1), 118(1), 115(2) के तहत चाकुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है.

