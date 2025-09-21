scorecardresearch
 

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का X अकाउंट हैक, हैकर्स ने PAK और तुर्की के झंडे किए पोस्ट

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) हैंडल आज हैक हो गया. हैकर्स ने उनके अकाउंट से पाकिस्तान और तुर्की के झंडों वाली तस्वीरें पोस्ट कीं.

एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट 30 से 45 मिनट में ठीक किया गया (Photo: ITG)
एकनाथ शिंदे का एक्स अकाउंट 30 से 45 मिनट में ठीक किया गया (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) हैंडल आज हैक हो गया. हैकर्स ने उनके अकाउंट से पाकिस्तान और तुर्की के झंडों वाली तस्वीरें पोस्ट कीं. घटना के बाद अकाउंट को 30 से 45 मिनट में सुरक्षित किया गया. मामले की जानकारी साइबर क्राइम पुलिस को दे दी गई है और जांच जारी है.

हैकर्स ने दोनों इस्लामी देशों (पाकिस्तान और तुर्की) के झंडे वाली तस्वीरें उस दिन पोस्ट कीं, जिस दिन भारत और पाकिस्तान एशिया कप में अपना दूसरा मैच खेलने वाले हैं.

इस मामले में एक अधिकारी ने बताया कि हमने तुरंत साइबर अपराध पुलिस को सूचित किया है. डिप्टी सीएम के एक्स हैंडल की जिम्मेदारी हमारी टीम ने संभाल ली और बाद में अकाउंट को फिर से हासिल कर लिया.

