FDA ने आकाशवाणी कैंटीन से ल‍िए खाने के नमूने, CM फडणवीस ने भी की शिवसेना विधायक के कर्मचारी पर हमले की निंदा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि ऐसा बर्ताव जनता के बीच सभी विधायकों के लिए गलत धारणा बनाता है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कैंटीन के खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत है तो लोग औपचारिक रूप से शिकायत कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई होगी. लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा मारपीट करना गलत संदेश देता है.

X

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has reacted strongly to the viral assault video by Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad.